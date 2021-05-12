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İngiliz şarkıcı Dua Lipa'dan Filistinlilere destek paylaşımı

12.05.2021 20:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Dua Lipa, İsrail'in Gazze saldırılarına tepki gösterdi. Lipa, Filistin halkına yönelik etnik temizliğin sona ermesi gerektiğini belirterek, bunun insan hakları meselesi olduğu paylaşımında bulundu.

İngiliz şarkıcı Dua Lipa'dan Filistinlilere destek paylaşımı

İsrail'in hafta başından bu yana Gazze ve Doğu Kudüs'te Filistinleri ablukaya alıp çok sayıda sivili katletmişti. Bu gelişmelerden sonra birçok ünlüden Filistin halkına destek geldi.

Dünyaca ünlü Arnavut kökenli İngiliz şarkıcı, söz yazarı ve model Dua Lipa, 66 milyondan fazla takipçisi olan Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Filistin halkına yönelik etnik temizlik sona ermeli. Yeter! Bu bir insan hakları meselesi. Uyanın insanlar" ifadelerini kullandı.

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FİLİSTİNLİLERE YARDIM ÇAĞRISI

Şarkıcı, hesabında, Fransa'da 2019'da çıkan yangında zarar gören Notre Dame Katedrali ile İsrail'in saldırıları sonucu Mescid-i Aksa'da çıkan yangının fotoğraflarının birlikte yer aldığı kareye ve Filistinlilere yardım çağrılarının olduğu paylaşımlara da yer verdi. (AA)
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Anahtar Kelimeler:
Filistin Dua Lipa
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