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İngiliz vekil teröristlerin Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili kara propagandasına alet oldu

DÜNYA HABERLERİ  | 13.10.2019 07:24 | Son Güncelleme

İngiltere'de İşçi Partisi üyesi parlamenter David Lammy, yalan olduğu ortaya çıkan bir videoyu paylaşarak YPG/PKK'lı teröristlerin Türkiye karşıtı kara propagandasına alet oldu.

İngiliz vekil teröristlerin Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili kara propagandasına alet oldu

Lammy, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak "(ABD Başkanı Donald) Trump'ın Türkiye'ye Suriye'nin kuzeydoğusundaki Kürt müttefiklerine saldırmak için verdiği serbest geçiş kararının insani boyutu. Yürek parçalayıcı." diye yazdı.

Türkiye'nin bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na zarar vermek için üretilen videoda, bir kadının kucağında ölü olduğunu öne sürdüğü bir çocuğu tuttuğu görülürken, söz konusu kadının "Ölü kızımı taşıdım ve kaçtım." dediği duyuluyor. Ancak videonun 38. saniyesinde öldüğü öne sürülen çocuğun kafasını oynattığı ve gözünü kırptığı görülüyor.

Videoyu dolaşıma sokan hesabın daha sonra çocuğun ölü olmadığını kabul etmesine rağmen görüntüyü paylaşan Lammy'e çok sayıda tepki geldi.

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Aralarında İngilizlerin de olduğu sosyal medya kullanıcıları, çocuğun gözünü kırpmasına dikkati çekerek videonun yalan olduğunu yazdı.

Ayrıca terör örgütünün Barış Pınarı Harekatı'na zarar vermek için ürettiği diğer yalan videoları da delilleriyle ortaya koyan kullanıcılar, başka bir videoda canlı olduğu görülen çocuğun görüntünün çekilebilmek için ilaçla uyuşturulmuş olabileceği yorumunda bulundu.

Kullanıcılar, parlamenterden daha sorumlu hareket etmesini de istedi.

Kaynak: AA


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Anahtar Kelimeler:
YPG Barış Pınarı Harekatı

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