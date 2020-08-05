İngilizce kısa sözler: Her türlü durumda kullanabileceğiniz en güzel sözler!

Özellikle yurt dışına hizmet veren bir platforma üyeyseniz, İngilizce kısa sözler kullanmamak neredeyse imkansız hale geliyor çünkü kısa sözler yurt dışında oldukça sık kullanılıyor. Durum böyle olunca da İngilizce kısa sözler bulmak için internet üzerinden detaylı bir araştırma yapmak, aniden kaçınılmaz bir göreve dönüşüyor. Çünkü her söz, her duruma uygun olmayabiliyor ve detaylı bir araştırma yapmadan bir sözü kullanmak, dolaylı olarak size ve imajınıza zarar verebiliyor.

İngilizce Kısa Sözler

Çok şey söylemeden, kendine has bir ağırlığı olan sözler kullanmak istiyorsanız; cool, yani havalı, sözler kullanabilirsiniz. Havalı İngilizce kısa sözlerin avantajı ise her durumda rahatlıkla kullanılabilir olmaları. Çünkü her zaman en iyi seçeneğiniz sakinliğinizi ve havanızı korumak. Sakinliğinizi korurken kullanabileceğiniz bazı sözler ise şu şekilde: