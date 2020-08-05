İngilizce kısa sözler: Her türlü durumda kullanabileceğiniz en güzel sözler!

Özellikle yurt dışına hizmet veren bir platforma üyeyseniz, İngilizce kısa sözler kullanmamak neredeyse imkansız hale geliyor çünkü kısa sözler yurt dışında oldukça sık kullanılıyor. Durum böyle olunca da İngilizce kısa sözler bulmak için internet üzerinden detaylı bir araştırma yapmak, aniden kaçınılmaz bir göreve dönüşüyor. Çünkü her söz, her duruma uygun olmayabiliyor ve detaylı bir araştırma yapmadan bir sözü kullanmak, dolaylı olarak size ve imajınıza zarar verebiliyor.
Çok şey söylemeden, kendine has bir ağırlığı olan sözler kullanmak istiyorsanız; cool, yani havalı, sözler kullanabilirsiniz. Havalı İngilizce kısa sözlerin avantajı ise her durumda rahatlıkla kullanılabilir olmaları. Çünkü her zaman en iyi seçeneğiniz sakinliğinizi ve havanızı korumak. Sakinliğinizi korurken kullanabileceğiniz bazı sözler ise şu şekilde:
"Getting even is better than getting mad." (Durumu eşitlemek, sinirlenmekten daha iyidir.)
"Patience is the key to it all." (Sabır her şeyin anahtarıdır.)
"Be the alpha in every pack." (Her kurt sürüsünde lider sen ol.)
"The scars from your past will shape your future self." (Geçmişinin yara izleri, gelecekteki halini oluşturacak.)
"Never distort your peace of mind for people not worth making peace with." (Barışmaya değmeyecek insanlar için iç huzurunuzu asla bozmayın.)
"Colliding is what creates the sparks." (Kıvılcımları yaratan şeyler karşılaşmalardır.)
"Never change who you are for people who do not understand." ( Sizi anlamayan insanlar için asla kişiliğinizi değiştirmeyin.)
İnsanları Instaram profilinize çekmenin en iyi yollarından biri Instagram biyografisi için İngilizce kısa sözler kullanmaktan geçer. Bu şekilde profilinizin çekiciliğini arttırdığınız için, insanlar uygulamaya yüklediğiniz fotoğrafları merak etmeye başlar. Sözlerin kısa olmasının önemi ise oldukça büyüktür. Çünkü Instagram biyografilerinde sadece belirli bir sayıda karakter kullanılabilir. Kısalığı ve etkileyiciliği bir araya getiren bazı biyografi örnekleri ise şu şekilde olabilir:
"Rocks only get thrown at things that shine." (Taşlar sadece parlayan şeylere atılır.)
"Always find a way to make the impossible, possible." (Her zaman imkansızı mümkün kılmanın bir yolunu bulun.)
"There is no such thing as the impossible, there is only the improbable." (İmkansız diye bir şey yoktur. Sadece olasılıksız diye bir şey vardır.)
"The only way to bother your haters is to show them that you remain unbothered no matter what." (Sizden nefret edenleri rahatsız etmenin tek yolu, onlara her ne yaparlarsa yapsınlar rahatsız olmadığınızı göstermektir.)
"Currently trotting the globe" (Şu anda dünyayı geziyorum.)
"You need to let go of your past to build a better future." (Daha iyi bir gelecek inşa edebilmek için geçmişte takılı kalmayı bırakman gerekir.)
"Only manifest the good into your life." (Hayatınıza sadece iyi enerji çekin.)
Bir dövmenin vücutta çok fazla yer kaplaması her zaman hoş görünmeyebilir. İşte tam da bu yüzden, dövme için kısa İngilizce sözler tercih etmek gerekir. Böylelikle vücudunuzdaki dövme, boyutuyla değil de anlamıyla dikkat çekmiş olur. Bu tarz bir dövme yaptırmak istiyorsanız kullanabileceğiniz bazı sözler ise aşağıdakilerden biri olabilir:
"Just keep on keeping your head above the water." (Sadece kafanı suyun üzerinde tutmaya devam et.)
"Keep trying until you are out of chances." (Şansının sonuna kadar denemeye devam et.)
"Sarcasm is the final shot of the imaginatively untalented." (İğnelemeler, yaratıcı bakımdan yeteneksiz olanların son çaresidir.)
"All sorts of knowledge are painful." (Her tür bilgi acı verir.)
"I kneel before no one." (Kimsenin önünde diz çökmem.)
"The darker the sky is, the brighter the stars shine." (Gökyüzü her ne kadar karanlık olursa yıldızlar da bir o kadar fazla parlar.)
"A person is made of their actions, not other people's words." (Bir insanı oluşturan şey, başkalarının söyledikleri değil, kendi davranışlarıdır.)
Sevgilinize bir jest yapmak için ona aşk sözleri gönderebilirsiniz. Ancak bu jesti bir adım daha öteye taşımak istiyorsanız, seçtiğiniz sözler kesinlikle İngilizce olmalı. Böylelikle sevgilinize olan hislerinizden bahsederken, aynı zamanda da karşı tarafta kültürel açıdan iyi bir izlenim bırakmış olursunuz. Bunu başarabilmek için ne gibi kısa sözler kullanabileceğinizi bilmiyorsanız, aşağıdaki sözlerden ilham alabilirsiniz:
"At the end of the day the only thing we have time for is to love." (Günün sonunda, sadece sevgiye vaktimiz vardır.)
"Beauty fades but true love is forever." (Güzellik solar ama gerçek aşk sonsuzdur.)
"For your love, I would move mountains." (Aşkın için dağları yerinden oynatırdım.)
"I will love you even after I draw my last breath." (Son nefesimi aldıktan sonra bile seni seveceğim.)
"Love is not a choice but a decision that the soul makes for us." (Aşk, bir seçim değil, ruhumuzun bizim için aldığı bir karardır.)
"Love is a contradicting emotion, but an emotion nonetheless." (Aşk çelişkili bir duygu olabilir, ama yine de bir duygudur.)
İster arkadaşınızın doğum günü olsun, ister arkadaşlık yıl dönümünüz... Eğer arkadaşınıza, ona ne kadar değer verdiğinizi gösterecek birkaç cümle yazmak istiyor ama doğru kelimeleri bulamıyorsanız, birazdan okuyacağınız kısa İngilizce dost sözleri tam size göre!
"A friend is someone you can confide in." (Dost, daima güvenebileceğiniz insandır.)
"Friends love each other despite the bad parts." (Dostlar kötülüklere rağmen birbirlerini severler.)
"True friends are the shoulders you cry on." (Gerçek dostlar üstünde ağladığın omuzlardır.)
"Friends are the family we get to choose." (Dostlar, seçme şansımız olan ailemizdir.)
"Friendship never falters." (Dostluk asla sendelemez.)
"Friends are the people we choose to count on." (Dostlar, güvenmeyi seçtiğimiz insanlardır.)
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