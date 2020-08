İngilizce kısa sözler: Her türlü durumda kullanabileceğiniz en güzel sözler!

"Be the alpha in every pack." (Her kurt sürüsünde lider sen ol.)

"Patience is the key to it all." (Sabır her şeyin anahtarıdır.)

"Getting even is better than getting mad." (Durumu eşitlemek, sinirlenmekten daha iyidir.)

Çok şey söylemeden, kendine has bir ağırlığı olan sözler kullanmak istiyorsanız; cool, yani havalı, sözler kullanabilirsiniz. Havalı İngilizce kısa sözlerin avantajı ise her durumda rahatlıkla kullanılabilir olmaları. Çünkü her zaman en iyi seçeneğiniz sakinliğinizi ve havanızı korumak. Sakinliğinizi korurken kullanabileceğiniz bazı sözler ise şu şekilde:

"Rocks only get thrown at things that shine." (Taşlar sadece parlayan şeylere atılır.)

"Never change who you are for people who do not understand." ( Sizi anlamayan insanlar için asla kişiliğinizi değiştirmeyin.)

"Colliding is what creates the sparks." (Kıvılcımları yaratan şeyler karşılaşmalardır.)

"Never distort your peace of mind for people not worth making peace with." (Barışmaya değmeyecek insanlar için iç huzurunuzu asla bozmayın.)

"The scars from your past will shape your future self." (Geçmişinin yara izleri, gelecekteki halini oluşturacak.)

"Always find a way to make the impossible, possible." (Her zaman imkansızı mümkün kılmanın bir yolunu bulun.)

"There is no such thing as the impossible, there is only the improbable." (İmkansız diye bir şey yoktur. Sadece olasılıksız diye bir şey vardır.)

"The only way to bother your haters is to show them that you remain unbothered no matter what." (Sizden nefret edenleri rahatsız etmenin tek yolu, onlara her ne yaparlarsa yapsınlar rahatsız olmadığınızı göstermektir.)

"Currently trotting the globe" (Şu anda dünyayı geziyorum.)

"You need to let go of your past to build a better future." (Daha iyi bir gelecek inşa edebilmek için geçmişte takılı kalmayı bırakman gerekir.)

"Only manifest the good into your life." (Hayatınıza sadece iyi enerji çekin.)

"Brilliance comes from within." (Harikalık içten gelir.)

Dövme İçin İngilizce Kısa Sözler

Bir dövmenin vücutta çok fazla yer kaplaması her zaman hoş görünmeyebilir. İşte tam da bu yüzden, dövme için kısa İngilizce sözler tercih etmek gerekir. Böylelikle vücudunuzdaki dövme, boyutuyla değil de anlamıyla dikkat çekmiş olur. Bu tarz bir dövme yaptırmak istiyorsanız kullanabileceğiniz bazı sözler ise aşağıdakilerden biri olabilir: