İngiltere’de gök taşının düşme anı kameralara yansıdı

İngiltere’nin güney batısında Dorset, Somerset, Devon ve Jersey’de bulunan bölge sakinleri dün öğleden sonra yüksek sesli bir patlama duyduklarını ve gökyüzünde bir ışık çizgisi gördüklerini bildirdi. Uzmanlar bölgedeki kişiler ve güvenlik kameraları tarafından kaydedilen fotoğraf ve görüntüleri analiz ettikten sonra, gökyüzünde görülen ışığa ve sonik patlamaya bir gök taşının neden olduğunu belirtti.

DÜŞME ANI ANBEAN KAYDEDİLDİ

Uzmanlar bölgedeki insanlardan, küçük siyahımsı taşlar veya koyu renkli bir toz yığını gibi parçalar gördüklerinde bildirmelerini istedi. Gök taşının düşme anı ise trafikte olan bir aracın kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Amatör gökbilimcilerden oluşan Birleşik Krallık Meteor Gözlem Ağından Richard Kacerek, gök taşının gündüz görülen "nadir bir gök taşı" olduğunu belirtti. Kacerek, gök taşının gündüz görünür olabilmesi için hacminin "çok büyük" olması gerektiğini de sözlerine ekledi.

(İHA)

