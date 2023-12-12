Skandal görüntüler! Sarhoş müşteri restoranın ortasında pantolonunu indirip tuvaletini yaptı

MYNET-DIŞ HABERLER Çin'in Shenzhen şehrindeki bir restoranda kaydedilen görüntüler kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgi odağı haline geldi. Görüntülerde ismi açıklanmayan bir kadın müşteri çok fazla alkol tükettikten sonra pantolonunu çıkardı ve restoranın ortasına çömelerek idrarını yaptı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞILDI

Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde ismi açıklanmayan müşterinin tuvaletini yaptıktan sonra masanın üzerine yığıldığı fark edildi. Uykuya kalan müşterinin bir süre boyunca öylece kaldığı belirtildi.







