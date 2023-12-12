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    4. Skandal görüntüler! Sarhoş müşteri restoranın ortasında pantolonunu indirip tuvaletini yaptı

    Skandal görüntüler! Sarhoş müşteri restoranın ortasında pantolonunu indirip tuvaletini yaptı

    12.12.2023 14:36 | Son Güncelleme:
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    Çin'in Shenzhen şehrindeki bir restoranda kaydedilen ilginç görüntüler sosyal medyada viral oldu. Restoranda aşırı derece tükettiği alkol nedeniyle sarhoş olan kadın bilincini kaybetti. Sarhoş müşteri bir anda restoranın ortasında pantolonunu indirerek tuvaletini yaptı. O anlar mekanda bulunan diğer müşteriler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

    MYNET-DIŞ HABERLER Çin'in Shenzhen şehrindeki bir restoranda kaydedilen görüntüler kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgi odağı haline geldi. Görüntülerde ismi açıklanmayan bir kadın müşteri çok fazla alkol tükettikten sonra pantolonunu çıkardı ve restoranın ortasına çömelerek idrarını yaptı.

    SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞILDI

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    Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde ismi açıklanmayan müşterinin tuvaletini yaptıktan sonra masanın üzerine yığıldığı fark edildi. Uykuya kalan müşterinin bir süre boyunca öylece kaldığı belirtildi.

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