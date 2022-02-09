İngiltere koronavirüste tüm kısıtlamaları kaldırmayı planlıyor! Pozitif çıkanlara izolasyon dahil...

Koronavirüs salgını tüm dünyada etkisini sürdürmeye devam ederken İngiltere'den kısıtlamalara dair yeni haberler geliyor. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, konuyla ilgili Avam Kamarasında yapılan haftalık Başbakana Sorular Oturumu'nda konuştu.

"TEST SONUCUNUN POZİTİF ÇIKMASI DURUMUNDA KENDİNİ TECRİT ETME YASAL GEREKLİLİĞİ DAHİL"

Boris Johnson, parlamento tatilinin ardından hükümetin "Kovid-19'la yaşama stratejisini" sunma niyeti olduğunu belirterek "Verilerdeki mevcut cesaret verici eğilimlerin devam etmesi koşuluyla test sonucunun pozitif çıkması durumunda kendini tecrit etme yasal gerekliliği dahil son yerel kısıtlamaları 1 ay erken sona erdirebileceğimizi umuyorum." diye konuştu.

VAKALARDA DÜŞÜŞ

İngiltere'de Kovid-19 vakaları, ocak başında zirveyi görmesinden bu yana düşüşe geçti.

Ülkede dün 66 bin 183 Kovid-19 vakası tespit edilmiş, 314 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetmişti.

İngiltere'de Kovid-19 enfeksiyonu durumunda izolasyonla ilgili düzenlemelerin 24 Mart'ta kaldırılması planlanmıştı. (AA)





