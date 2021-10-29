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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama

29.10.2021 22:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de doktorlar, Kraliçe 2. Elizabeth'e en az iki hafta dinlenmesi tavsiyesinde bulundu.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama

Buckingham Sarayından yapılan yazılı açıklamada, doktorların daha önce Kraliçe'nin birkaç gün dinlenmesi gerektiği yönünde tavsiyede bulunduğu hatırlatılarak, şimdi de en az iki hafta boyunca dinlenmesinin tavsiye edildiği belirtildi.

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Kraliçe'nin bu süre zarfında bazı online görüşmeler dahil masa başı görevleri üstlenmeye devam edebileceği ifade edilen açıklamada, ancak herhangi bir resmi ziyaret yapmayacağı kaydedildi.

Açıklamada, tavsiye doğrultusunda Kraliçe'nin 1. Dünya Savaşı'nda ölenler için 13 Kasım'da düzenlenecek Anma Festivali'ne katılamayacağı ancak ertesi günkü Ulusal Anma Töreni'ne katılma niyetinde olduğu vurgulandı.

İNGİLTERE KRALİÇESİ, BİR HAFTA İÇİNDE İKİNCİ KEZ BASTONLA GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

95 yaşındaki İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 12 Ekim Salı günü Londra'daki Westminster Abbey Kilisesi'ndeki bir ayinde bastonla görülmesinin ardından 14 Ekim Perşembe günü Galler Parlamentosu'nun açılış töreninde de bastonla halk içine çıkmıştı.

Cardiff'teki Galler Parlamentosu önünde arabasından inerken kendisine baston verilen Kraliçe, açılış öncesi parlamento ileri gelenleriyle tanıştığı lobi alanına da asansörle çıkmıştı.

Kuzey İrlanda'da 20 Ekim'de düzenlenen anma törenlerine de katılmayan Kraliçe'nin 31 Ekim-12 Kasım'da İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenecek 26. Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı'na (COP26) yer almayacağı, video mesajla davetlilere sesleneceği açıklanmıştı.

8 YIL SONRA İLK KEZ BİR GECE HASTANEDE KALMIŞTI

Öte yandan geçtiğimiz hafta, Buckingham Sarayı tarafından Kraliçe'yle ilgili olarak, "Birkaç gün dinlenmesi yönündeki tıbbi tavsiyeyi takiben Kraliçe, çarşamba öğleden sonra bazı ön tetkikler için hastaneye gitti, bugün (perşembe) öğle saatlerinde Windsor Kalesi'ne geri döndü ve morali yerinde." açıklaması yapılmıştı. 8 yıl sonra ilk kez geceyi hastanede geçiren Kraliçe, en son 2013'te mide ve bağırsak rahatsızlığı nedeniyle özel bir klinikte bir gece kalmıştı. (AA)

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