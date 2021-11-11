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İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'ten 1 ay sonra bir ilk

11.11.2021 23:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in yaklaşık 1 ayın ardından ilk kez bir törene katılacağı açıklandı. Buckingham Sarayı, bu hafta sonu başkent Londra’daki Birinci Dünya Savaşı’nda hayatını kaybeden askerlerin anısına düzenlenen geleneksel "Rememberance Sunday" adlı anma törenine Kraliçe Elizabeth’in katılacağını doğruladı.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'ten 1 ay sonra bir ilk

Son zamanlarda sağlığının kötüleştiği düşünülen İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, pazar günü Birinci Dünya Savaşı’nda hayatını kaybeden askerlerin anısına düzenlenen geleneksel "Rememberance Sunday" adlı anma törenine katılacak.

SARAY DOĞRULADI

Buckingham Sarayı tarafından yapılan açıklamada, Kraliçe Elizabeth’in Londra’daki Whitehall’da gerçekleşecek olan anma törenine katılacağı ve törende ulusuyla beraber olma konusunda "kesin niyeti" olduğu ifade edildi. Açıklamada, "Majesteleri, önceki yıllarda olduğu gibi, anma törenini Dışişleri Milletler Topluluğu ve Kalkınma Ofisi (FCDO) binasının balkonundan görecek" denildi.

Açıklamada ayrıca, Kraliçe Elizabeth’in anma töreninin bir parçası olan anıt mezara çelenk bırakma görevini oğlu Galler Prensi Charles’a devrettiği belirtildi.

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BİR AYDIR DİNLENİYOR

Son zamanlarda katılmayı planladığı etkinliklerin birçoğunu iptal eden 95 yaşındaki Kraliçe Elizabeth, neredeyse bir aydır doktor tavsiyeleri doğrultusunda istirahat ediyor. Kraliçe daha önce İskoçya’nın Glasgow kentinde gerçekleşmekte olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’na (COP26) ve 20 Ekim’de Kuzey İrlanda ziyareti gibi katılmayı planladığı davetleri iptal etmişti.

Bu yıl ilk kez katıldığı bir etkinlikte baston kullanması ile dikkatleri üzerine çeken Kraliçe Elizabeth, geçtiğimiz haftalarda bazı ön tetkikler için hastanede bir gece yatarak tedavi görmüştü. Kraliçe o zamandan bu yana doktor tavsiyesi üzerine Windsor Kalesi’nde dinlemeye devam ediyor. (İHA)

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