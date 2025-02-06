Kızının doğumunun 100. gününü büyük bir partiyle kutladı! 49 bin dolar (1.758.835 TL) harcadı: "Hayatımda gördüğüm en saçma şey"

MYNET|DIŞ HABERLER Sosyal medyada "nancyyyv" kullanıcı adıyla paylaşım yapan Nancy adındaki bir anne, kızı Sky'ın doğumunun "100. günü" dolayısıyla düzenlenen parti için hiçbir masraftan kaçınmadı. 3 aylık kızının partisi için 49 bin dolar harcadığını söyleyen anne, "Kızımın üç aylık doğum günü için 49 bin dolar harcamanın biraz uçuk olduğunu biliyorum, ama her şeyin mükemmel olmasını istedim" dedi.

"KUTLAMAYI PLANLIYORDUK"

Hamileliğinden beri kutlama için planlama yaptığını söyleyen Nancy, "Herkesi görüp herkesle konuşmak çok eğlenceliydi. Sabah 6'ya kadar dışarıda kaldık. Süslemeler çok özenliydi. Gerçekten mükemmel bir şekilde eğlendik" diye konuştu.

ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTULDU

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Nancy'in partiyi tamamen kendisi için yaptığını söyleyerek eleştirdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Hayatımda gördüğüm en saçma şey" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Kendine parti vermişsin" yorumunda bulundu.

Ancak bazıları Nancy'yi savundu ve bir bebeğin üç aylık doğum gününü kutlamanın kültürel bir gelenek olduğunu söyledi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "100 gün boyunca bunu yapıyoruz evet" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı, "Kendinize gelin ve başkaları için mutlu olmayı öğrenin" yorumunu ekledi.