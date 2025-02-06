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  4. Kızının doğumunun 100. gününü büyük bir partiyle kutladı! 49 bin dolar (1.758.835 TL) harcadı: "Hayatımda gördüğüm en saçma şey"

Kızının doğumunun 100. gününü büyük bir partiyle kutladı! 49 bin dolar (1.758.835 TL) harcadı: "Hayatımda gördüğüm en saçma şey"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
06.02.2025 15:45
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Kızının üçüncü aylık doğum gününü bir partiyle kutlamak isteyen Nancy, partiye 40 bin dolar (1.758.835 TL) harcayınca eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Anne kızının doğumunun 100. gününü kutladığı partinin tüm detaylarını sosyal medyadan paylaştı.

Kızının doğumunun 100. gününü büyük bir partiyle kutladı! 49 bin dolar (1.758.835 TL) harcadı: "Hayatımda gördüğüm en saçma şey"

MYNET|DIŞ HABERLER Sosyal medyada "nancyyyv" kullanıcı adıyla paylaşım yapan Nancy adındaki bir anne, kızı Sky'ın doğumunun "100. günü" dolayısıyla düzenlenen parti için hiçbir masraftan kaçınmadı. 3 aylık kızının partisi için 49 bin dolar harcadığını söyleyen anne, "Kızımın üç aylık doğum günü için 49 bin dolar harcamanın biraz uçuk olduğunu biliyorum, ama her şeyin mükemmel olmasını istedim" dedi.

"KUTLAMAYI PLANLIYORDUK"

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Hamileliğinden beri kutlama için planlama yaptığını söyleyen Nancy, "Herkesi görüp herkesle konuşmak çok eğlenceliydi. Sabah 6'ya kadar dışarıda kaldık. Süslemeler çok özenliydi. Gerçekten mükemmel bir şekilde eğlendik" diye konuştu.

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ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTULDU

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Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Nancy'in partiyi tamamen kendisi için yaptığını söyleyerek eleştirdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Hayatımda gördüğüm en saçma şey" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Kendine parti vermişsin" yorumunda bulundu.

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Ancak bazıları Nancy'yi savundu ve bir bebeğin üç aylık doğum gününü kutlamanın kültürel bir gelenek olduğunu söyledi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "100 gün boyunca bunu yapıyoruz evet" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı, "Kendinize gelin ve başkaları için mutlu olmayı öğrenin" yorumunu ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya parti
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