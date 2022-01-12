Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. İngiltere’nin Rutland Parkı'nda 10 metrelik "ihtiyozor" fosili bulundu! Keşif görenlerini heyecanlandırdı

İngiltere’nin Rutland Parkı'nda 10 metrelik "ihtiyozor" fosili bulundu! Keşif görenlerini heyecanlandırdı

12.01.2022 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'nin orta kesimini kaplayan Midlands bölgesinde açığa çıkarılan devasa boyutlu 'deniz ejderi' fosili, ülkenin paleontoloji tarihinin en büyük keşiflerinden biri olarak nitelendirildi. Gün yüzüne çıkan son fosil bilim insanlarını heyecanlandırdı. Fosilin karada da gezebilen bir deniz hayvanı olan ihtiyozora ait olduğu açıklandı.

İngiltere’nin Rutland Parkı'nda 10 metrelik "ihtiyozor" fosili bulundu! Keşif görenlerini heyecanlandırdı

Fosil ilk olarak Şubat 2021'de ülkenin en büyük rezervuarı Rutland'da keşfedildi. 1970'lerde rezervuarın inşası sırasında iki daha küçük ihtiyozor fosili bulunmuştu ama iskeletleri tam halde değildi. İngiltere'de Leicester bölgesindeki Rutland Doğa Koruma Parkı'nda çalışan Joe Davis tarafından keşfedilen 10 metre uzunluğundaki fosil, paleontoloji tarihi açısından büyük bir önem taşıyor. Fosil, Birleşik Krallık topraklarında şimdiye kadar bulunan en büyük ihtiyozor fosili olarak kabul edildi.

ÖNCELİKLE HERKES DALGA GEÇTİ

2

Şubat ayında doğa koruma parkının çevre düzenlemesi çalışmaları sırasında çamurların içinden sıra dışı bir şeyin göründüğünü fark eden Joe Davis BBC’ye “Belediyeyi arayıp ‘Galiba bir dinozor buldum’ dedim. Çamurun içinden taş ve kayalık gibi görünen bu çıkıntıya baktım ve biraz farklı, organik bir şey gibi görünüyor diye düşündüm. Biraz sonra neredeyse çene kemiği gibi bir şey gördüm” dedi.

Belediye Davis’e cevap olarak ise "Rutland Belediyesi'nde bir dinozor birimi yok. Onun için birini bulup sizi aramasını sağlayacağız" dedi ve kısa bir süre sonra keşfe yakından bakmak üzere paleontologlardan oluşan bir heyet Rutland Parkı'na gitti.

Tarihi keşif: 163 çocuk mumyası bulundu! 300 yıllık sırlarını çözmek için çalışmalar başladıTarihi keşif: 163 çocuk mumyası bulundu! 300 yıllık sırlarını çözmek için çalışmalar başladı

“EŞİ GÖRÜLMEMİŞ BİR KEŞİF”

3

İncelemeler sonucunda uzmanlar fosili ihtiyozor olduğuna karar verdi. Kazı çalışmasına başkanlık eden Manchester Üniversitesi'nden paleantolog Dr Dean Lomax, fosili eşi benzeri görülmemiş bir keşif olarak tanımladı. Fosilin boyutları ve bozulmamış yapısı ise onu tarihin en önemli keşiflerinden biri haline getirdi. Diş ve gözleri çok büyük olduğu için 'deniz ejderi' olarak anılan ihtiyozorlara ait ilk keşif, fosil avcısı Marry Anning tarafından 19. yüzyılın başlarında yapılmıştı.

Güzelliğiyle görenleri kendisine hayran bırakan bir mumya: Lolan GüzeliGüzelliğiyle görenleri kendisine hayran bırakan bir mumya: Lolan Güzeli


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Büyük beden model Isabel Nicholls Nall, yine aynı şeyi yaptı! İç çamaşırlı pozunu yayınladıBüyük beden model Isabel Nicholls Nall, yine aynı şeyi yaptı! İç çamaşırlı pozunu yayınladı
Dünyada 'Deltacron' paniği! DSÖ'den açıklamaDünyada 'Deltacron' paniği! DSÖ'den açıklama
“Şimdi kutlama zamanı” dedi! Göğüslerinden heykel yaptırdı“Şimdi kutlama zamanı” dedi! Göğüslerinden heykel yaptırdı
Anahtar Kelimeler:
İngiltere
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Dolgularını çıkarttı! Dudaklarının son haline inanamadı

Dolgularını çıkarttı! Dudaklarının son haline inanamadı

Kocasının aldattığını düşündü! Güvenlik kayıtlarını görünce...

Kocasının aldattığını düşündü! Güvenlik kayıtlarını görünce...

Doğal halini paylaştı! İki fotoğraf arasındaki farklar şaşırttı

Doğal halini paylaştı! İki fotoğraf arasındaki farklar şaşırttı

Yetişkin film yıldızıydı! Son halini görenler inanamadı

Yetişkin film yıldızıydı! Son halini görenler inanamadı

İlginizi Çekebilir

Verileri güvenle koruyan taşınabilir, en iyi harici harddisk modelleri

Verileri güvenle koruyan taşınabilir, en iyi harici harddisk modelleri

Kendini ölümünü bilmişti! 2022 kehanetleri tüyler ürpertti

Kendini ölümünü bilmişti! 2022 kehanetleri tüyler ürpertti

Bahçenizde sinema keyfi yapabileceğiniz en iyi projeksiyon perdesi çeşitleri

Bahçenizde sinema keyfi yapabileceğiniz en iyi projeksiyon perdesi çeşitleri

Sherlock Holmes’u geçti! Kimsenin aklına gelmeyen yöntem...

Sherlock Holmes’u geçti! Kimsenin aklına gelmeyen yöntem...

4 yaşında ‘en güçlü çocuk’ seçilmişti! Görenler tanıyamadı

4 yaşında ‘en güçlü çocuk’ seçilmişti! Görenler tanıyamadı

Gazını kavanozlarla satıyor! Artan talepler hastanelik etti

Gazını kavanozlarla satıyor! Artan talepler hastanelik etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.