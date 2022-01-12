İngiltere’nin Rutland Parkı'nda 10 metrelik "ihtiyozor" fosili bulundu! Keşif görenlerini heyecanlandırdı

Fosil ilk olarak Şubat 2021'de ülkenin en büyük rezervuarı Rutland'da keşfedildi. 1970'lerde rezervuarın inşası sırasında iki daha küçük ihtiyozor fosili bulunmuştu ama iskeletleri tam halde değildi. İngiltere'de Leicester bölgesindeki Rutland Doğa Koruma Parkı'nda çalışan Joe Davis tarafından keşfedilen 10 metre uzunluğundaki fosil, paleontoloji tarihi açısından büyük bir önem taşıyor. Fosil, Birleşik Krallık topraklarında şimdiye kadar bulunan en büyük ihtiyozor fosili olarak kabul edildi.

ÖNCELİKLE HERKES DALGA GEÇTİ

Şubat ayında doğa koruma parkının çevre düzenlemesi çalışmaları sırasında çamurların içinden sıra dışı bir şeyin göründüğünü fark eden Joe Davis BBC’ye “Belediyeyi arayıp ‘Galiba bir dinozor buldum’ dedim. Çamurun içinden taş ve kayalık gibi görünen bu çıkıntıya baktım ve biraz farklı, organik bir şey gibi görünüyor diye düşündüm. Biraz sonra neredeyse çene kemiği gibi bir şey gördüm” dedi.

Belediye Davis’e cevap olarak ise "Rutland Belediyesi'nde bir dinozor birimi yok. Onun için birini bulup sizi aramasını sağlayacağız" dedi ve kısa bir süre sonra keşfe yakından bakmak üzere paleontologlardan oluşan bir heyet Rutland Parkı'na gitti.

“EŞİ GÖRÜLMEMİŞ BİR KEŞİF”

İncelemeler sonucunda uzmanlar fosili ihtiyozor olduğuna karar verdi. Kazı çalışmasına başkanlık eden Manchester Üniversitesi'nden paleantolog Dr Dean Lomax, fosili eşi benzeri görülmemiş bir keşif olarak tanımladı. Fosilin boyutları ve bozulmamış yapısı ise onu tarihin en önemli keşiflerinden biri haline getirdi. Diş ve gözleri çok büyük olduğu için 'deniz ejderi' olarak anılan ihtiyozorlara ait ilk keşif, fosil avcısı Marry Anning tarafından 19. yüzyılın başlarında yapılmıştı.



