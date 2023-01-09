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İngiltere'ye yerleşen Bergüzar Korel'den beklenmedik açıklama! "Boşluk hiç kapanmadı..."

09.01.2023 07:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eşi Halit Ergenç'le birlikte geçen yılın başlarında aldıkları bir kararla İngiltere'ye taşınan Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından, yeni yaşamıyla ilgili dikkat çeken açıklamada bulundu.

İngiltere'ye yerleşen Bergüzar Korel'den beklenmedik açıklama! "Boşluk hiç kapanmadı..."

Binbir Gece isimli dizide başrolleri paylaşan ve ardından aralarında kıvılcımlanan aşkla uzun yıllar birlikteliklerini sürdüren Halit Ergenç ve Bergüzar Korel çiftinin üç tane de evladı oldu. İki oğullarının ardından son olarak kızları Leyla'yı kucaklarına alan çift, geçen yılın ortalarında Londra'ya taşındı.

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Yeni yaşantısına dair paylaşımlarda bulunan ve sevenlerini de İngiltere'deki yeni yaşantısına ortak eden Bergüzar Korel, bu defa yurt dışındaki yaşantıya dair bir değerlendirmede bulundu.

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Zaman zaman işleri dolayısıyla Türkiye'ye gelen Bergüzar Korel, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

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"Bir sene öncesini düşündüğümde her şey ne kadar zor ve karanlıktı. Alışacaksın diyen herkese içimde koca bir ama ile cevap veriyordum her seferinde. Kimse duymuyordu en çok benim içimde koca bir delik açıyordu o üç harf. Boşluk hiç kapanmadı, lakin küçülüyor yavaş yavaş. Yıllarca olduğu yere kök salan ben alışıyorum işte. Hasret, yerini heyecanlı kavuşmalara değerleri anılara bırakıyor gün be gün. Günler birbiri ardına aynı değil hep bir sürprizle geçiyor."


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Bergüzar Korel

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