İnsan Hakları Eylem Planı için tarih ve detaylar belli oldu (Kamuda mülakat kaldırılıyor)

Reform gündeminin çatısı olan ve merakla beklenen İnsan Hakları Eylem Planı’nın açıklanacağı tarih belli oldu. Eylem planı 2 Mart Salı günü Beştepe’de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak.

2 Mart’ta Beştepe’de HSK tarafından kısa bir süre önce mesleğe kabulleri yapılan avukatlıktan geçen 9. dönem adli yargı hâkim ve savcı adayları ile 14. dönem idari yargı hâkim adayları için kura töreni düzenlenecek. Bu törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak ve bir konuşma yapacak.

Erdoğan o konuşması esnasında Adalet Bakanlığı tarafından geniş bir hazırlık sürecinin ardından hazırlanan İnsan Hakları Eylem Planı'nı da açıklayacak.

Eylem planın açıklanmasının ardından yeni yargı reformu paketi kısa bir süre içerisinde Meclis’e sevk edilecek. Düzenlemelerin bir kısmı da idari tasarruflar yoluyla hayata geçirilecek.

Habertürk Muhabiri Fevzi Çakır'ın canlı yayında aktardığı detaylara göre İnsan Hakları Eylem Planı taslak metni, 9 amaç, 49 hedef ve 374 faaliyetten oluşuyor. Peki o pakette hangi düzenlemeler yer alacak?