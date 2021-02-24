İnsan Hakları Eylem Planı için tarih ve detaylar belli oldu (Kamuda mülakat kaldırılıyor)

Reform gündeminin çatısı olan ve merakla beklenen İnsan Hakları Eylem Planı’nın açıklanacağı tarih belli oldu. Eylem planı 2 Mart Salı günü Beştepe’de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak.
2 Mart’ta Beştepe’de HSK tarafından kısa bir süre önce mesleğe kabulleri yapılan avukatlıktan geçen 9. dönem adli yargı hâkim ve savcı adayları ile 14. dönem idari yargı hâkim adayları için kura töreni düzenlenecek. Bu törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak ve bir konuşma yapacak.
Erdoğan o konuşması esnasında Adalet Bakanlığı tarafından geniş bir hazırlık sürecinin ardından hazırlanan İnsan Hakları Eylem Planı'nı da açıklayacak.
Eylem planın açıklanmasının ardından yeni yargı reformu paketi kısa bir süre içerisinde Meclis’e sevk edilecek. Düzenlemelerin bir kısmı da idari tasarruflar yoluyla hayata geçirilecek.
Habertürk Muhabiri Fevzi Çakır'ın canlı yayında aktardığı detaylara göre İnsan Hakları Eylem Planı taslak metni, 9 amaç, 49 hedef ve 374 faaliyetten oluşuyor. Peki o pakette hangi düzenlemeler yer alacak?
Taslakta, kamuoyunda çok tartışılan başka başlıklar da yer aldı. Vatandaşlarla sık sık yüz yüze gelen çarşı ve mahalle bekçileri ile zabıtalara insan hakları eğitimi verilecek.
Kadına yönelik şiddeti önlemek için adımlar atılacak. Eşe karşı işlenmiş suçlardaki ağırlaştırıcı sebepler boşanan eşi de kapsayacak şekilde genişletilecek. Tek taraflı ısrarlı takip, ayrı bir suç olarak düzenlenecek. Bir kadını fiziki ya da haberleşme yoluyla ısrarlı bir şekilde takip eden kişiler cezalandırılacak.
Boşanma davaları, tarafların daha fazla yıpranmaması için hızlı neticelendirilecek. Bunun için, boşanma davaları istinaf mahkemesine gitmeyecek, doğrudan Yargıtay’da yapılacak temyiz incelemesiyle sonuçlanacak.
Çocukların psikolojisi için çocuk dostu adliye konsepti hayata geçirilecek. Çocukların taraf olduğu davalarda hakimler cübbe giymeyecek ve uzun zamandır beklenen hayvan hakları düzenlemesi. Hayvanlara karşı işlenen suçlar, cana karşı işlenmiş suç sayılacak. Failler artık cezasız kalmayacak.
Özellikle salgın döneminde fahiş fiyat artışlarıyla gündeme gelen gıda arzı konusu da eylem planında yer alacak. Güvenli gıda arzını temin etmek ve bu konuda kamuoyunu hızlı bir şekilde bilgilendirmek için, tüketici kuruluşlarının da yer alacağı bağımsız bir yapı oluşturulacak.
Öte yandan Haber Global'de yer alan habere göre de Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan İnsan Hakları Eylem Planı ile kamuda önemli değişiklikler yapılması planlanıyor. Edinilen bilgilere göre kamu görevine ilk defa yapılacak tayinlerde görevin niteliğinin gerektirdiği hâller dışında mülakat kaldırılacak, atamalar sadece merkezî sınav sonuçlarına göre yapılacak.