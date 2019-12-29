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  4. İnsan Sağlığında Köpeklerin Olumlu Etkileri Olabilir mi?

İnsan Sağlığında Köpeklerin Olumlu Etkileri Olabilir mi?

VOA VOA
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Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi’ne göre Amerikalılar hayata artık daha erken veda ediyor. Bu durum uzmanların dikkatlerini insanla aynı çevrede yaşayan ancak yaşam döngüsü daha kısa olan evcil köpekleri incelemeye teşvik etti

İnsan Sağlığında Köpeklerin Olumlu Etkileri Olabilir mi?

Köpeklerin insanlarla uyumu birçok kişinin onları ailenin ferdi olarak görmesine neden oluyor. Hayvan sahipleri arasında yapılan bir ankete göre Amerika’da yaklaşık 90 milyon evcil köpek var.

Washington Üniversitesi bu köpeklerin 10 bin kadarıyla yaşlanma üzerine bir araştırma yürütmeye hazırlanıyor. Washington Üniversitesi bu çalışma için Teksas’taki A&M Üniversitesi’nden veterinerlerle işbirliği yapıyor.

Araştırmanın hedefi, biyoloji ve çevrenin köpeklerde sağlıklı yaşlanmayı nasıl şekillendirdiğini görmek için genç yaşlı, büyük küçük, dişi erkek ABD’nin dört bir yanındaki köpekleri tüm yaşamları boyunca izlemek.

Teksas A&M Üniversitesi’nden veteriner Kate Creevy, ‘‘İnsanların ortamında yaşayan evcil köpeklerin yaşlanmasını inceleyerek yaşlandıkça insan sağlığına da uyarlanabilecek şeyleri daha kısa sürede öğrenebiliriz. Bunu yaparken bize eşlik eden köpeklerimizden doğrudan yararlanabilecek olmamız da bir veteriner olarak benim için çok önemli” diyor.

Köpekler ve insanlar birçok yönden birbirine benzer bir yaşlanma sürecinden geçiyor. Benzer gen dizilimine sahipler ve aynı hastalıkları geçiriyorlar. Araştırmacılar genetik özellikler ve sağlık geçmişinin yanı sıra diyet, aktivite seviyesi ve köpeklerin yaşadığı yer gibi hayat tarzlarını etkileyen faktörlere de bakacak.

Uzmanlar yaşla ilişkili hastalıkları önleme yolları arayacak. Veriler, insanların ve köpeklerin yaşlılıklarını daha iyi geçirmeleri için yapılan araştırmaları teşvik etmek için tüm bilim adamlarına açık olacak.

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