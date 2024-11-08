Sosyal medya fenomeni Aisultana erkeklerden gelen olumsuz yorumlar karşısında şaşkına döndü! "Bu kadarını beklemiyordum"

Ukraynalı sosyal medya fenomeni Aisultana, sosyal medyada müstehcen paylaşımlar yapma yolcuğunu konuk olduğu bir podcastte anlattı. Erkeklerden kendisine gelen ürkütücü isteklerin yanı sırada tepkilere şaşırdığını ifade eden fenomen isim, olumsuz yorumların hedefi haline gelmesine anlam veremediğini söyledi.

Özellikle fiziksel görüntüsüne dair yorumlar beklemediğini söyleyen Aisultana, "Görünüş hakkında yazacaklarını beklemiyordum. Bu kadar çirkin görünüyorsam neden bana bu kadar çok para ödüyorlar? Bu kadar çok nefret olacağını beklemiyordum. Nefretin çoğunun erkeklerden gelmesi beni şaşırttı. Kadınlardan daha fazla öfke bekliyordum çünkü kadınlar genelde yorumlarda alay etmeyi tercih ederler. Bu durumda beni daha çok desteklediler." dedi.