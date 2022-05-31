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  4. Son dakika: İnsanlık dışı görüntüler! İnfial yaratan 'yaşlı kadına tekme' videosundan sonra Gaziantep Valisi Gül'den açıklama geldi! Şakir Çakır suç makinesi çıktı

Son dakika: İnsanlık dışı görüntüler! İnfial yaratan 'yaşlı kadına tekme' videosundan sonra Gaziantep Valisi Gül'den açıklama geldi! Şakir Çakır suç makinesi çıktı

31.05.2022 07:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son Gaziantep'te yaşanan bir olay sosyal medyada büyük tepki çekti. "Çocuk hırsızına benzetildi diye gariban yaşlı kadını dövdüler" notuyla paylaşılan görüntülerde; bankta elinde ekmek poşetiyle oturan yaşlı kadının yüzüne, Şakir Çakır isimli kişinin tekme attığı görüldü. Suriye uyruklu 70 yaşındaki zihinsel engelli Leyla Muhammed’in yüzüne tekme atan Çakır gözaltına alındı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: İnsanlık dışı görüntüler! İnfial yaratan 'yaşlı kadına tekme' videosundan sonra Gaziantep Valisi Gül'den açıklama geldi! Şakir Çakır suç makinesi çıktı

Son dakika: Sosyal medyada büyük infiale yol açan görüntüler, Gaziantep'te kaydedildi. Şehirde, bir kişinin çarşaflı kadın kılığına girip çocukları kaçırdığı iddialarının yayılmasının ardından dehşete düşüren bir olay yaşandı. İsminin Şakir Çakır olduğu öğrenilen bir kişi, bankta oturan ve elinde ekmek poşeti olan yaşlı bir kadının yüzüne tekme atarak kadını darbetti. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından kullanıcılardan yaşanan olaya ilişkin büyük tepki geldi. Darbedilen yaşlı kadının ise zihinsel engelli, Suriye uyruklu 70 yaşındaki Leyla Muhammed olduğu öğrenildi. Olayın ardından tekme atan şahısla ilgili önemli bir gelişme de yaşandı.

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ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI: GÖZALTINA ALINDI

Yaşlı kadına tekme atan Şakir Çakır'ın uyuşturucu ve hırsızlıktan çok sayıda suç kaydının olduğu belirtildi. İnfial yaratan olay sonrası Şakir Çakır, gözaltına alındı.

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Öte yandan sosyal medyada konuyla ilgili yapılan paylaşımlarda yaşlı kadına çok sayıda destek mesajı da geldi.

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İnsanlık dışı görüntülere sahne olan darp olayında çarşaflı bir erkeğin çocuk kaçırdığı haberlerinin yayılmasının ardından yaşlı kadının da o erkeğe benzetildiği iddiasıyla darbedildiği aktarıldı.

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VALİ GÜL'DEN AÇIKLAMA

Sosyal medyayı ayağa kaldıran olayla alakalı Gaziantep Valisi Davut Gül de sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Vali Gül ise yaptığı paylaşımda, "Engelli ve yaşlı teyzemize tekme atan kişi emniyetimizin titiz çalışması sonucu tespit edilmiş ve savcılığımız tarafından gözaltına alınmıştır. Vali yardımcımız, teyzeyi evinde ziyaret ederek devletimizin sıcak elini uzatmıştır. Kriminal tiplere fırsat vermeyeceğiz. Üzgünüz..." ifadelerini kullandı. Akli dengesinin yerinde olmadığı tespit edilen yaşlı kadının darbedilmesiyle ilgili soruşturma başlatıldığı da öğrenildi.

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Gaziantep
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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Tam bir 4. dünya ülkesi gibi hâlâ cehalet içindeyiz maalesef
Bu ülke ne cektiyse ön yargılı insanlar yüzünden çekti olan yine garibana oldu
İlk baştan saldırı kınıyorum hırsız de olsa 70 yaşındaki insan vurulmaz günlerdir bunu fotosu paylaşan binlerce kişi veya sayfa oldu hırsız diye bir devlet adamı çıkıp bir açıklama veya Antep valisi bir açıklama yapa bilirdi zaten öyle bişi de yok hırsız filan olamaz bu 70 yaşındaki bir insan he bu kılığa giren binlerce suçlu var nine çok geçmiş olsun Soysal medya çok güzel şeyler olan da var böyle üzücü şeyler de oluyor böyle şeyleri basit değil devlet duyduğu gördüğü an müdahale etmesi lazım

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