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Instagram'a sürpriz özellik! Twitter'dakine benzer olacak

11.09.2022 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Popüler sosyal medya uygulaması Instagram, yeni özellikler kazanmaya devam ediyor. Yapılan son bir keşfe göre Instagram, kullanıcılarına diğer kullanıcıların gönderilerini ve Reels'larını yeniden paylaşma (repost) özelliği sunmak için çalışıyor. Bu özellik, Twitter'daki retweet özelliği gibi olacak.

Instagram'a sürpriz özellik! Twitter'dakine benzer olacak

Instagram yeni özellikler üzerinde çalışmayı sürdürüyor. Uygulamasını, kullanıcıların isteklerine göre daha iyi bir hale getirmek için uğraşan Meta çatısı altındaki şirketin yeni bir özellik üzerinde daha çalıştığı keşfedildi. Bu özellik, özellikle Twitter kullanıcılarına fazlasıyla tanıdık gelecek bir özellik.

INSTAGRAM'A REPOST ÖZELLİĞİ GELİYOR

Yapılan keşfe göre, Instagram, kullanıcılara diğer kullanıcıların gönderilerini ve Reels'larını yeniden yayınlama özelliği (repost) sunmak için hazırlanıyor. Böylece bir Instagram kullanıcısı, başka bir kullanıcının gönderisini veya Reels'ını yeniden paylaşabilecek. Bu özellik, Twitter'ın retweet özelliğine oldukça benziyor.

Şirket, repost özelliğini henüz herkese açık olarak yayınlamamış olsa da, yakında belirli kullanıcılarla test etmeye başlamayı planlıyor.

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İŞTE REPOST ÖZELLİĞİNDEN BİR GÖRÜNTÜ

Yeni özellik ilk olarak, sosyal medya danışmanı Matt Navarra tarafından fark edildi. Navarra, "repost" sekmesini gösteren bir ekran görüntüsü yayınladı.

ekran görüntüsü

Bu sekme, büyük olasılıkla, kullanıcıların hesaplarında yeniden paylaştığı tüm gönderilere ve Reels'lara ev sahipliği yapacak. Ekran görüntüsüne göre, sekme, kullanıcıların profillerinde bulunan gönderiler, Reels'lar ve etiketli fotoğraflar sekmelerinin yanında görünecek.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Instagram
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