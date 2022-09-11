Instagram'a sürpriz özellik! Twitter'dakine benzer olacak

Instagram yeni özellikler üzerinde çalışmayı sürdürüyor. Uygulamasını, kullanıcıların isteklerine göre daha iyi bir hale getirmek için uğraşan Meta çatısı altındaki şirketin yeni bir özellik üzerinde daha çalıştığı keşfedildi. Bu özellik, özellikle Twitter kullanıcılarına fazlasıyla tanıdık gelecek bir özellik.

INSTAGRAM'A REPOST ÖZELLİĞİ GELİYOR

Yapılan keşfe göre, Instagram, kullanıcılara diğer kullanıcıların gönderilerini ve Reels'larını yeniden yayınlama özelliği (repost) sunmak için hazırlanıyor. Böylece bir Instagram kullanıcısı, başka bir kullanıcının gönderisini veya Reels'ını yeniden paylaşabilecek. Bu özellik, Twitter'ın retweet özelliğine oldukça benziyor.

Şirket, repost özelliğini henüz herkese açık olarak yayınlamamış olsa da, yakında belirli kullanıcılarla test etmeye başlamayı planlıyor.

İŞTE REPOST ÖZELLİĞİNDEN BİR GÖRÜNTÜ

Yeni özellik ilk olarak, sosyal medya danışmanı Matt Navarra tarafından fark edildi. Navarra, "repost" sekmesini gösteren bir ekran görüntüsü yayınladı.

Bu sekme, büyük olasılıkla, kullanıcıların hesaplarında yeniden paylaştığı tüm gönderilere ve Reels'lara ev sahipliği yapacak. Ekran görüntüsüne göre, sekme, kullanıcıların profillerinde bulunan gönderiler, Reels'lar ve etiketli fotoğraflar sekmelerinin yanında görünecek.

