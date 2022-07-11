Instagram'a uzun video yükleme nasıl yapılır? Instagram'da uzun videolar nasıl paylaşılır?

Instagram'da yapılan yeni güncellemeler ile birlikte video paylaşma sınırı 60 saniyeye uzatıldı. Artık video hızlandırmaya ve sıkıştırmaya gerek kalmadan daha rahat video ve hikaye yükleme yapılması mümkün. Instagram'a uzun video yüklemek için hangi adımları izlemek gerekir?

Instagram'da 1 dakikadan uzun hikaye nasıl paylaşılır?

Instagram, fotoğraf ve video paylaşmamıza yarayan bir sosyal medya uygulamasıdır. Instagram'da uzun videolar paylaşmak, eklenen özelliklerle mümkün hale geldi. Böylece güncelleme gelmeden önceki video süresi uzatılmış oldu.

Instagram'da video sınırı 1 dakikaya kadar uzatıldı. Uzatılan süre sınırı sonrası da insanlar daha rahat video yüklemeye başladı. Bu özellik sayesinde kullanıcıların videolarını hızlandırmasına ve sıkıştırmasına gerek kalmadı. Ancak Instagram'a 60 saniyeden daha uzun video atmak da mümkün. Instagram'da hikaye paylaşırken 1 dakikadan daha uzun video yayınlamak için şu adımları izleyebilirsiniz:

Instagram'da uzun video paylaşma için adım adım ilerlemek gerekir. Mesela; hikaye bölümünde 3 dakikalık bir video paylaşılmak istenilirse ilk olarak 60 saniyeye kadar olan birinci video yüklenilir.

Sonrasında 01:20 saniyeye kadar olan ikinci video yüklenilir.

Sonrasında 01:80 saniyeye kadar olan üçüncü video yüklenilir.

Kullanıcılar videoyu sol tarafa kaydırarak videonun devamını izleyebilirler. Böylelikle sizler de videolarınızı istediğiniz süreye kadar uzatma şansı yakalarsınız.

Instagram'da neden uzun video paylaşamıyorum?

Her ne kadar video uzunluğu 1 dakikaya ulaşsa da kullanıcıların uzun video paylaşamama ile ilgili şikayetleri hala devam ediyor. Instagram'ın kullanıcı şikayetlerini göz önünde bulundurarakj yakın zamanda bu sorunu çözüm bulması bekleniyor.



