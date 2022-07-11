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Instagram videolar donuyor sorunu ve çözümü: Instagram videolarında donma sorunu nasıl çözülür?

11.07.2022 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram'da video izlerken video donma sorunu, uygulamayı kullanırken yaşanan en büyük sorunlardan bir tanesidir. Uygulama, bu sorundan dolayı kullanıcıları tarafından çokça tepki görmekteydi. Herkesin yaşadığı Instagram'da video donma sorununu düzeltmek artık oldukça basit ve kolaydır. Instagram videolarında donma sorunu nasıl çözülür?

Instagram videolar donuyor sorunu ve çözümü: Instagram videolarında donma sorunu nasıl çözülür?

İçindekiler

  • Instagram videoları neden geç yükleniyor?
  • Instagram videoları donma sorunu nasıl çözülür?
  • Instagram'da video izlerken neden kasıyor?

Instagram gündelik hayatın bir parçası haline geldi. Herkes tarafından sıkça kullanılıyor. Uygulamaya yeni eklenen güncellemeler de Instagram'da geçirilen zamanı artırıyor. Instagram Reels'te video izleyen kullanıcılar, keyifli zaman geçirerek eğlenebiliyor. Fakat video izlerken sıkça karşılaşılan sorunlardan bir tanesi olan video donma sorunu kullanıcıların tepkilerine neden olabiliyor. Bu nedenle Instagram videoları donma sorunu nasıl çözülür diye araştırma yapıyorlar.

Instagram videoları neden geç yükleniyor?

Instagram video donma sorunu genellikle telefonun eski sürüm olmasından ya da belleğin ve depolama alanının uzun zamandır temizlenmemesinden kaynaklı olabilir. Ara ara belleği temizleyerek ve telefon sürümünü güncelleyerek bu sorunun önüne geçebilirsiniz.

Instagram videoları donma sorunu nasıl çözülür?

Pek çok kullanıcının uygulamada yaşadığı en büyük sorunlardan biri Instagram videolarının donmasıdır. Instagram videoları donuyor ise kullanıcılar genellikle sorunun internetten kaynaklandığını düşünür. Ancak Instagram'da video donuyor ses devam ediyor ise bu durum uygulamada kaynaklanan bir hatadan ya da ön bellek temizlenmesi gerektiğinden meydana gelmiş olabilir. Peki Instagram'da videolar niye donuyor?

Instagram'da videolar kasıyor ve donuyor ise hangi adımları izlemek gerekir? İşte donma sorununu ortadan kaldırmak için adım adım gerçekleştirmeniz gerekenler:

  • Telefonunuzdan Ayarlar menüsüne girin.
  • Ayarlar menüsüne girdikten sonra Genel sekmesine tıklayın ve bu sekmede Uygulamalar isimli bölüme giriş yapın.
  • Uygulamalar ekranına girdikten sonra bölümde Instagram uygulamasını bulun ve tıklayın.
  • Alt bölümde çıkan menüde Depolama menüsüne tıklayın.
  • Açılan bölümde bulunan menülerden Verileri Temizle ya da Ön belleği sil seçeneklerinden hangisi yazıyor ise tıklayın ve ön belleği silin.
  • Yapılan işlemlerden sonra eğer internet bağlantınızda sorun yoksa Instagram ön belleğini temizlediğiniz için daha hızlı çalışacağından dolayı izlenilen videolarda genellikle herhangi bir sorun yaşanmayacaktır.
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Instagram'da video izlerken neden kasıyor?

Bu sorunu düzeltmek istiyorsanız eğer Instagram'ın son sürüm olmasına dikkat etmek gerekir. Ayrıca kullandığınız internet bağlantısının kötü olmamasına önemsemeniz gerekiyor. Çünkü her ne kadar telefondan yana sorununuz olmasa da internet kaynaklı bağlantı sorunu yaşıyor olabilirsiniz. İnternet sorunu nedeniyle Instagram Reels videoları kasıyor ve videolar donuyorsa internet bağlantısı sorununu çözmeniz gerekmektedir. Böylece yaşadığınız sorun ortadan kalkacaktır.

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