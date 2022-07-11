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Instagram video kalitesi ayarlama nasıl yapılır? Instagram video kalitesi nasıl artırılır?

11.07.2022 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram, bazı durumlarda yüklediğimiz video ya da fotoğrafların kalitesini düşürür. Bunun amacı gönderilerin daha az yer kaplamasını sağlamaktır. Bu da kullanıcıların uygulama ile ilgili olumsuz düşüncelere kapılmasına neden olan bir durum haline gelmektedir. Instagram'da video ve fotoğraf kalitesinin düşmesinden rahatsız olanların yapması gereken iki basit yol vardır. Instagram video kalitesi ayarlama nasıl yapılır?

Instagram video kalitesi ayarlama nasıl yapılır? Instagram video kalitesi nasıl artırılır?

İçindekiler

  • Instagram video kalitesi nasıl artırılır?
  • Instagram neden video kalitesini düşürüyor?
  • Instagram video çözünürlüğü kaç olmalı?

Sosyal medyanın en popüler uygulamalarından biri olan Instagram, milyonlarca kullanıcının beğenisini topluyor. Ancak Instagram'a video yüklerken bazı durumlarda görüntü kalitesi düşüyor. Bu da kullanıcıların tepkisine neden oluyor. Oysaki Instagram video kalitesi ayarlama oldukça kolay bir işlemdir. Kullanıcı olarak yapacağınız birtakım değişikliklerden sonra fotoğraflarınızı ya da videolarınızı daha kaliteli bir şekilde Instagram'a yükleyebilirsiniz. Instagram video kalitesi artırma yöntemi ile birlikte internet paketinizin kullanımı da aynı oranda artış gösterecektir. Bunu da göz önünde bulundurmanız gerekir.

Instagram video kalitesi nasıl artırılır?

Instagram video kalitesi artırmak için iki adet yol vardır. Bu yolları uyguladığınızda yüklediğiniz fotoğraf ve videoların artık daha kaliteli olduğunu göreceksiniz. Instagram'a video yüklerken video kalitesi düşüyor diyorsanız bu adımları izlemeniz gerekmektedir:

  • Öncelikle Instagram uygulamasında Profil sayfanıza girin.
  • Profil sayfanızdan sağ üstteki üç kısa çizgi butonuna tıklayın.
  • Aşağıdan açılan menüden Ayarlar seçeneğini seçin.
  • Ayarlar bölmesine geldiğinizde Hesap düğmesine basın.
  • Hesap kısmından Hücresel Veri Kullanımı'nı seçin.
  • Son olarak karşınıza gelen ekrandan Veri Tasarrufu özelliğini kapatın.

Instagram video kalitesi yükseltme, sizin karşınıza gelen videoları daha net görmenizi sağlayacaktır. Bu adımları izlediğinizde Instagram çözünürlük sorunu ortadan kalkacaktır. Instagram 4K video yükleme için öncelikle video çözünürlüğünün 4K olması gerekmektedir. Bu çözünürlüğe sahip videonuz varsa Instagram desteklediği kaliteye kadar düşürecek ve o şekilde paylaşım yapacaktır.

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Instagram neden video kalitesini düşürüyor?

Instagram çözünürlük sorununun temel sebebi, uygulamanın kullanıcıların internet paketlerine çok fazla yük olmamasını sağlamaktır. Eğer karşınıza yüksek kaliteli videolar çıkarsa internet paketiniz daha hızlı biter. Bu nedenle Instagram, video kalitesini yükseltme seçeneğini tamamen kullanıcıya bırakır. Böylece aklınızda takılı kalan "Instagram videoları neden bulanık?" sorusu bu şekilde yanıt bulabilir. HD videoyu Instagram'a yükleme işlemini gerçekleştirdiğinizde de videonuzun SD kaliteye düşmediğini göreceksiniz.

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Instagram video çözünürlüğü kaç olmalı?

Instagram yüklenecek video çözünürlüklerini açık bir şekilde belirtmiştir. Instagrama dikey video yüklemek istiyorsanız 600 x 750 piksel olmalıdır. Görsel oranı da 4:5 oranına denk gelmelidir. Eğer yatay bir video yükleyecekseniz minimum 600 x 315 piksel olmalıdır. Bu da 1.9:1 görsel oranına denk gelmektedir.


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