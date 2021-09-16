Instagram, akışın kullanıcının kontrol etmenize izin verecek

Bu görüntüler, aracın, akışınızda gezinirken yazılımın öncelik vermesini istediğiniz bir hesap listesine arkadaşlar, aile üyeleri ve içerik oluşturucular eklemenize izin vereceğini gösteriyor. Instagram 2016’da kronolojik bir beslemeden algoritmik bir beslemeye geçmişti. Ancak kullanıcılar o zamandan beri sürekli olarak uygulamanın en çok görmek istedikleri görüntüleri ve videoları gösterme konusunda yeterli bir iş yapmadığından şikayetçi.

Instagram’ın başkanı Adam Mosseri, platformun çeşitli algoritmalarının nasıl çalıştığı hakkında bir blog yazısında son zamanlarda bu endişeleri dile getirmeye çalıştı. Artık akış algoritması, size gösterdiği içeriğe nasıl öncelik vereceğinize karar verme seçeneği sunacak.

Favoriler isimli özellik istediğiniz kişilerin paylaşımlarını ön plana çıkaracak. Böylece en yakınlarınız ya da görmek istediğiniz içerik türlerine daha kolay erişeceksiniz. Ancak bu özelliğin Instagram’da resmi bir özellik haline gelip gelmeyeceği belli değil.

Bir Instagram sözcüsü Engadget’a şirketin şu anda aracı dahili olarak test ettiğini, ancak ne zaman harici bir test görebileceğimiz konusunda daha fazla ayrıntı vermediğini söyledi. Yine de özellik son zamanlarda oldukça gündemde. Bu nedenle yakında uygulama resmi bir açıklama yapabilir.

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