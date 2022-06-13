Instagram biyografiye konum ekleme: Instagram bio'ya profile telefon, e-posta ve konum ekleme nasıl yapılır?

Instagram'da bulunan biyografi alanı normal hayattaki kimlikler gibi kullanıcılar hakkında bilgi veren özel alanlardır. Sanal kimlik gibi görülen bu alan, kullanıcıların herkese açık bir şekilde kendilerini tanıttığı yerdir. Diğer insanların reaksiyonda bulunup bulunmaması konusunda iyi hazırlanmış ve hesabın kimliğini doğru bir şekilde yansıtan biyografiler oldukça önemlidir.

Instagram Biyografiye Konum Eklemeden Önce Ne Yapılır?

Biyografilerde özellikle iletişim bilgilerinin yer alması, diğer insanların kolayca bağlantı kurmasını sağlar. Instagram profile telefon ekleme ile direkt iletişime geçilebilir ve birden fazla kişinin hesap sahibine ulaşması kolaylaşmış olur. Bununla birlikte Instagram hesabına konum ekleme ile sabit bir lokasyona insanların ulaşması sağlanabilir. Instagram biyografiye konum ekleme için ise normal hesabı işletme hesabına çevirmek zorunludur.

Instagram profilini işletme hesabına çevirmek için izlenmesi gereken adımlar şu şekildedir:

Öncelikli olarak tarayıcı ya da uygulama üzerinden Instagram giriş sayfası açılır.

Söz konusu hesap işletme hesabına çevrilecek Instagram profiline ait bilgileri tarayıcı ya da uygulama üzerinden açılan sayfadaki kutucuklara yazarak giriş yapılır.

Instagram hesabına giriş yaptıktan sonra arayüzde yer alan profil kısmına gidilir.

Profil sekmesinin sağ üst kısmında bulunan içinde ayarların da yer aldığı menü simgesine tıklanır.

Menü simgesine tıklandıktan sonra açılan seçenekler arasından ayarlara gidilir.

Ayarlar kısmında reklam ve yardımlar başlıkları arasında yer alan hesap ayarlarına yönlenilir.

Hesap ayarları sekmesinde yer alan seçenekler arasında en altlarda mavi renkli yazıyla yazılmış olan “Profesyonel hesaba geçiş yap” yazısına tıklanır.

Instagram, profesyonel hesaba geçiş yap seçeneğine tıklandıktan sonra iki yol sunar. İşletme misiniz sorusu sonrası İşletme ve içerik üreticisi seçenekleri çıkar.

Bu seçeneklerden işletme hesabını seçilir e profili işletme olarak ayarlanılır; sonrasında Instagram profile e-posta ekleme ve konum ekleme gibi işlemler gerçekleştirilebilir.

Instagram Profile Konum Ekleme Nasıl Yapılır?

Normal Instagram hesabını işletme profiline çevirme işlemi bittikten sonra biyografiye konum ekleme seçeneği çıkar. Instagram işletme hesabına konum ekleme adımları ise şu şekilde gerçekleşir:

Öncelikli olarak yukarıdaki adımlar izlenmiş ve hesap işletme profiline çevirilmiş olmalıdır.

İşletmeye çevrilmiş hesabın profil sayfasında biyografinin altında yer alan profili düzenle kutucuğuna tıklanır.

Profili düzenle kısmındaki ayarlar arasından iletişim seçeneklerine tıklanır.

Açılan sekmede iş adresi yazan alana tıklanarak biyografide yer alması istenilen konum yazılır.

Biyografiye eklenecek konumun sokağı, mahallesi, numarası ve posta kodu tam bir şekilde yazıldıktan sonra bitti diyerek işlem bitirilir.

Bitti dedikten sonra işlemin tamamlanmasıyla biyografide yazılan konum belirir. Konumun üzerine tıklanması halinde haritalarda açılır.



