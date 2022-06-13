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Instagram giriş hareketleri konum yanlış: Instagram giriş hareketleri konumu yanlış gösteriyor sorunu ve çözümü

12.06.2022 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya uygulamaları birçok kişinin kullandığı iletişim ve paylaşım kanallarıdır. Sosyal medya uygulamaları gibi sanal ortamlarda başkaları tarafından güvenliğin tehdit edilmesi, sık yaşanan bir durumdur. Siber güvenlik önlemlerinden biri olan giriş hareketleri ile yabancıların kişisel hesaplara ulaşması engellenir. Instagram giriş hareketlerine nasıl bakılır, yanlış görünen konum bilgisi için nasıl bir yol izlenir ve çözülür?

Instagram giriş hareketleri konum yanlış: Instagram giriş hareketleri konumu yanlış gösteriyor sorunu ve çözümü

İçindekiler

  • Instagram Giriş Hareketlerine Nasıl Bakılır?
  • Instagram Giriş Hareketleri Konumu Yanlış Gösteriyor

Günlük hayatta insanların vakit geçirdiği birçok sosyal medya platformu vardır. Bu platformlardaki artış, sürekli yenileşme ve gelişmeyi de beraberinde getirir. Sosyal medya kullanıcı sayısında yaşanan değişimlerle siber güvenlik önem kazandı. Instagram giriş hareketleri konum yanlış göstermesi ve bu durumun çözümü, güvenlik açısından alınabilecek önlemler arasında yer alır.

Instagram Giriş Hareketlerine Nasıl Bakılır?

Günlük hayatta insanların sıkça vakit geçirdiği Instagram'da kullanıcı sayısında yaşanan artış ve gelişen teknoloji, birçok riski de beraberinde getirmektedir. Özellikle siber saldırılar ve güvenlik tehditleri bu risklerin başını çekmektedir. Instagram, bu sorunları önlemek açısından giriş hareketleri gibi birtakım güvenlik önlemlerine sahiptir. Instagram giriş hareketi konum bilgisi yanlış olması, hesaba farklı cihazlardan girilmesi vb. tehditleri ortadan kaldırmak ise oldukça kolaydır.

Instagram giriş hareketlerine bakmak için izlenmesi gereken yollar şu şekildedir:

  • Öncelikle tarayıcı ya da uygulama üzerinden Instagram giriş sayfası açılır.
  • Giriş hareketlerine bakmak istenilen hesabın bilgileri, giriş sayfasındaki uygun yerlere yazılır.
  • Açılan ana sayfanın alt kısmında yer alan profil sekmesine tıklanır.
  • Profil sekmesinin üst tarafında bulunan üç çizgiye tıklanır.
  • Üç çizgiye tıklandıktan sonra açılan menüden ayarlar seçeneğine gidilir.
  • Ayarlar kısmında sıralanan başlıklar arasında yer alan güvenlik seçeneğine tıklanır.
  • Güvenlik ayarlarında listelenen seçenekler arasından şifrenin altında yer alan giriş hareketlerine tıklanır.
  • Giriş hareketlerinin yer aldığı sayfa yüklendiğinde o güne kadar Instagram uygulamasının açıldığı konumlar sıralanır.
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Instagram Giriş Hareketleri Konumu Yanlış Gösteriyor

Instagram giriş hareketlerine yukarıda bahsedildiği gibi ulaşılır. Eğer konum bilgisinde yanlışlık olduğunu düşünüyorsanız aşağıdaki yolu izleyebilirsiniz;

  • Giriş hareketlerinde o güne kadar Instagramın açıldığı lokasyonlar sıralanır. Sıralanan konumlar kontrol edilir.
  • Konumlardan herhangi birinin kullanıcıya ait olmaması durumu söz konusuysa ve başka bir konumdan giriş yapıldığı görünüyorsa güvenlik sorunu var demektir.
  • Bu sorunu ortadan kaldırmak ve yanlış konumu sıfırlamak için hatalı konumun üzerine tıklanır.
  • Yanlış konumun üzerine tıklandıktan sonra “bunu ben yapmadım” ifadesi seçilir.
  • Yanlış konumu düzelttikten sonra şifreyi de değiştirerek sorunu gidermek mümkündür.
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Instagram
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