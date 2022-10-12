Instagram’da yorum silme nasıl yapılır? Instagram’da yapılan yorum nasıl silinir?

Instagram’da paylaşım yapıldığında yapılan paylaşımın daha fazla kişiye ulaşabilmesi için yorum yapılması gerekmektedir. Bazen kullanıcılar herhangi bir paylaşımın altına yorum yazarken yazım hatası yapabilmektedir. Yanlışlıkla yazılan bir yorumu veya başka bir kullanıcının yorumunu silmek oldukça kolay bir işlemdir.
Instagram yorum silme işlemi ile yanlış yazdığınız yorumlarınızı kolay bir şekilde kaldırabilmeniz mümkündür. Yalnızca kendi yorumunuzu değil, bir başka kullanıcının yaptığı yorumları da kolay bir şekilde silebilirsiniz. Yorumları silmek için izlemeniz gereken adımlar aşağıda yer almaktadır.
Yukarıdaki adımlar Android işletim sistemine sahip telefonlar için geçerlidir.
Eğer iPhone kullanıyorsanız;
Ayrıca kendi yorumunuz dışında aynı işlemi başka kullanıcıların yorumunu silmek için de uygulayabilirsiniz.
Instagram’da istemediğiniz yorumları toplu bir şekilde silebilmeniz mümkündür.
Android işletim sahibi telefonlardan birden fazla yorumu silmek için aşağıdaki adımları uygulamanız gerekmektedir.
iOS işletim sistemi sahibi telefonlardan birden fazla yorumu silmek için aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz.
Instagram’da hikâyenize yapılan yorumları kolay bir şekilde silebilmeniz mümkündür. Android akıllı telefonlardan hikâyeye yapılan yorumu silmek için yapmanız gereken yorumun üzerine basılı tutmak ve ardından sil seçeneğine tıklamaktır. iPhone akıllı telefonlarda ise yorumun hemen yanında üst üste üç nokta bulunur. Bu üç noktaya tıkladığınızda karşınıza sil seçeneği çıkmaktadır.
Uygulamada bazen kullanıcılar yorumu silmek yerine düzeltmeyi tercih etmektedir. Instagram yorum düzeltme işlemi son derece basittir. Yorumu yazdıktan hemen sonra yorumun altında “düzenle” seçeneği bulunmaktadır. Bu seçeneğe tıklayarak, yanlış yazdığınız yorumu kolay bir şekilde düzeltebilirsiniz.
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