Instagram’da yorum silme nasıl yapılır? Instagram’da yapılan yorum nasıl silinir?

Instagram’da paylaşım yapıldığında yapılan paylaşımın daha fazla kişiye ulaşabilmesi için yorum yapılması gerekmektedir. Bazen kullanıcılar herhangi bir paylaşımın altına yorum yazarken yazım hatası yapabilmektedir. Yanlışlıkla yazılan bir yorumu veya başka bir kullanıcının yorumunu silmek oldukça kolay bir işlemdir.

Instagram’da Yapılan Yorum Nasıl Silinir?

Instagram yorum silme işlemi ile yanlış yazdığınız yorumlarınızı kolay bir şekilde kaldırabilmeniz mümkündür. Yalnızca kendi yorumunuzu değil, bir başka kullanıcının yaptığı yorumları da kolay bir şekilde silebilirsiniz. Yorumları silmek için izlemeniz gereken adımlar aşağıda yer almaktadır.

Öncelikli olarak uygulama yorum yazdığınız fotoğraf veya videonun altına geliniz.

Yazdığınız yorumu bulunuz ve ardından o yorumun üzerine basılı tutunuz.

Basılı tuttuğunuzda karşınıza birden fazla seçenek çıkacaktır. Bu seçenekler arasından “çöp kovası” şeklindeki ikona tıklayınız.

Yukarıdaki adımlar Android işletim sistemine sahip telefonlar için geçerlidir.

Eğer iPhone kullanıyorsanız;

Silmek istediğiniz yorumu bulduktan sonra seçenekleri görmek için yorumu sola kaydırınız.

Karşınıza çıkan seçenekler arasında “kırmızı çöp kovası” ikonunu göreceksiniz.

Bu ikona tıklayarak, yorumu kolay bir şekilde silebilmeniz mümkündür.

Ayrıca kendi yorumunuz dışında aynı işlemi başka kullanıcıların yorumunu silmek için de uygulayabilirsiniz.

Instagram’da Toplu Yorum Silme Var mı?

Instagram’da istemediğiniz yorumları toplu bir şekilde silebilmeniz mümkündür.

Android işletim sahibi telefonlardan birden fazla yorumu silmek için aşağıdaki adımları uygulamanız gerekmektedir.

Öncelikli olarak yorumları silmek istediğiniz gönderiye geliniz.

Ardından gönderinin altındaki “tüm yorumları görüntüle” butonuna tıklayınız.

Sonrasında yönetmek istediğiniz tüm yorumları tek tek seçiniz. Hepsini seçtikten sonra sağ üst köşede “çöp kovası” ikonu görünecektir. Bu ikona tıklayarak tüm yorumları silebilirsiniz.

iOS işletim sistemi sahibi telefonlardan birden fazla yorumu silmek için aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz.

İlk olarak yorumları silmek istediğiniz gönderiye geliniz.

Ardından “tüm yorumları görüntüle” butonuna tıklayınız.

Sonrasında sağ üst kısımda yer alan simgeye dokununuz ve “yorumları yönet” kısmına tıklayınız.

Yorumları yönet kısmından silmek istediğiniz yorumları seçiniz. Bu şekilde silme işlemini tamamlamış olacaksınız.

Instagram Hikâyeye Yapılan Yorumu Silme

Instagram’da hikâyenize yapılan yorumları kolay bir şekilde silebilmeniz mümkündür. Android akıllı telefonlardan hikâyeye yapılan yorumu silmek için yapmanız gereken yorumun üzerine basılı tutmak ve ardından sil seçeneğine tıklamaktır. iPhone akıllı telefonlarda ise yorumun hemen yanında üst üste üç nokta bulunur. Bu üç noktaya tıkladığınızda karşınıza sil seçeneği çıkmaktadır.

Uygulamada bazen kullanıcılar yorumu silmek yerine düzeltmeyi tercih etmektedir. Instagram yorum düzeltme işlemi son derece basittir. Yorumu yazdıktan hemen sonra yorumun altında “düzenle” seçeneği bulunmaktadır. Bu seçeneğe tıklayarak, yanlış yazdığınız yorumu kolay bir şekilde düzeltebilirsiniz.



