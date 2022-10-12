Instagram'da yorum kopyalama nasıl yapılır? Instagram yorumları nasıl kopyalanır?

Instagram, kullanıcılarına akıllı telefonlar üzerinden yorum veya yazı kopyalama izni vermemektedir. Bu yüzden kullanıcılar beğendikleri yorumları, biyografileri veya açıklamaları bir yere not ederek saklamaktadır. Mobil uygulama üzerinden yapılamayan bu işlemi tarayıcı aracılığı ile gerçekleştirmek mümkündür.

Instagram Yorumları Nasıl Kopyalanır?

Uygulamada beğendiğiniz veya hoşunuza giden herhangi bir yorumu kopyalamak için tarayıcı kullanmanız gerekmektedir. Instagram yorum kopyalama işlemini tarayıcıdan hesabınıza giriş yaparak kolay bir şekilde yapabilmeniz mümkündür. Bu işlemi akıllı telefonlarınızdan veya masaüstü bilgisayarınızdan gerçekleştirebilirsiniz. Yalnızca yorumları değil, herhangi bir profildeki biyografi yazılarını da kolay bir şekilde kopyalayabilirsiniz.

Tarayıcı dışında uygulama yükleyerek de kopyalama işlemini yapabilmeniz mümkündür. Bu işlem için toplam iki yöntem mevcuttur. Bu yöntemlerden herhangi birini uygulayarak istediğiniz yorumu, yazıyı, açıklamayı veya biyografiyi kopyalayıp saklayabilirsiniz.

İlk yöntem tarayıcı ile yorum kopyalama işlemidir. Bunun için aşağıdaki adımları izlemeniz gerekmektedir.

Öncelikle akıllı telefonunuzdan Instagram uygulamasına giriş yapınız.

Ardından kopyalamak istediğiniz yorumun bulunduğu gönderiyi açınız.

Gönderinin hemen sağ üst köşesinde üst üste üç nokta bulunur. Bu üç noktaya tıklayınız.

Karşınıza çıkan seçeneklerden “bağlantıyı kopyala” seçeneğine basınız.

Ardından web tarayıcı olarak hangi tarayıcıyı kullanıyorsanız onu açınız ve kopyaladığınız bağlantı adresini adres çubuğuna yapıştırınız.

Tarayıcınız üzerinden yeniden uygulamaya giriş yapınız. Masaüstü görünüme geçmek için tarayıcınızın hemen sağ üst tarafında yer alan üç noktaya tıklayınız.

Kopyalamak istediğiniz yorumu bulunuz ve üzerine basılı tutarak kopyalayınız. Bu şekilde kopyalama işlemini tamamlamış olacaksınız.

İkinci yöntem ise uygulama aracılığı ile yorum kopyalamadır. Bunun için "Universal Copy" isimli uygulama kullanılır. Uygulama ile bu işlemi yapabilmeniz için aşağıdaki adımları izleyiniz:

Öncelikli olarak uygulamayı açınız.

Ardından uygulama üzerinden instagram hesabınıza giriş yapınız.

Kopyalamak istediğiniz yorumların bulunduğu gönderiyi seçiniz.

“Tüm yorumları görüntüle” seçeneğine tıklayınız.

Sonrasında bildirim paneline giriş yapınız.

İndirdiğiniz uygulamayı aktif hale getiriniz.

Uygulama görüntülediğiniz tüm yorumları algılayacaktır.

Yorumlar arasından kopyalamak istediğiniz yorumları işaretleyiniz ve işlemi tamamlayınız.

Yukarıda yer alan Instagram yorum kopyalama yöntemleri ile dilediğiniz yorumu veya yazıyı kolay bir şekilde kopyalayabilirsiniz.

Instagram Yorum Çevirme

Instagram’da bazı kullanıcılar paylaştıkları bir gönderi altına veya profil açıklama kısmına yabancı dilde yazılar yazmaktadır. Uygulama bu yorumları hızlı bir şekilde algılamaktadır. Kullanıcılar yabancı dilde yazılan yorumları uygulama içerisinde bulunan “çevirisine bak” özelliği ile Türkçeye çevirebilmektedir.



