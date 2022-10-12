Instagram'da yorum kopyalama nasıl yapılır? Instagram yorumları nasıl kopyalanır?

Instagram, kullanıcılarına akıllı telefonlar üzerinden yorum veya yazı kopyalama izni vermemektedir. Bu yüzden kullanıcılar beğendikleri yorumları, biyografileri veya açıklamaları bir yere not ederek saklamaktadır. Mobil uygulama üzerinden yapılamayan bu işlemi tarayıcı aracılığı ile gerçekleştirmek mümkündür.
Uygulamada beğendiğiniz veya hoşunuza giden herhangi bir yorumu kopyalamak için tarayıcı kullanmanız gerekmektedir. Instagram yorum kopyalama işlemini tarayıcıdan hesabınıza giriş yaparak kolay bir şekilde yapabilmeniz mümkündür. Bu işlemi akıllı telefonlarınızdan veya masaüstü bilgisayarınızdan gerçekleştirebilirsiniz. Yalnızca yorumları değil, herhangi bir profildeki biyografi yazılarını da kolay bir şekilde kopyalayabilirsiniz.
Tarayıcı dışında uygulama yükleyerek de kopyalama işlemini yapabilmeniz mümkündür. Bu işlem için toplam iki yöntem mevcuttur. Bu yöntemlerden herhangi birini uygulayarak istediğiniz yorumu, yazıyı, açıklamayı veya biyografiyi kopyalayıp saklayabilirsiniz.
İlk yöntem tarayıcı ile yorum kopyalama işlemidir. Bunun için aşağıdaki adımları izlemeniz gerekmektedir.
İkinci yöntem ise uygulama aracılığı ile yorum kopyalamadır. Bunun için "Universal Copy" isimli uygulama kullanılır. Uygulama ile bu işlemi yapabilmeniz için aşağıdaki adımları izleyiniz:
Yukarıda yer alan Instagram yorum kopyalama yöntemleri ile dilediğiniz yorumu veya yazıyı kolay bir şekilde kopyalayabilirsiniz.
Instagram’da bazı kullanıcılar paylaştıkları bir gönderi altına veya profil açıklama kısmına yabancı dilde yazılar yazmaktadır. Uygulama bu yorumları hızlı bir şekilde algılamaktadır. Kullanıcılar yabancı dilde yazılan yorumları uygulama içerisinde bulunan “çevirisine bak” özelliği ile Türkçeye çevirebilmektedir.
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