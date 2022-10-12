Instagram canlı yayınında yorum yapamıyorum! Instagram canlı yayınında yorum yapamama sorunu nedeni ve çözümü nedir?

Instagram’da yorum yapmak, sosyalleşmenin en kolay yollarından biridir. Tüm kullanıcılar, paylaşılan fotoğraflara, videolara, hikâyelere veya canlı yayınlara yorum yapabilme hakkına sahiptir. Bazı durumlarda kullanıcılar canlı yayın esnasında yorum yapmak isterken birtakım sorunlar ile karşılaşmaktadır. Bu sorunların neden kaynaklandığı bilmek oldukça önemlidir.
Instagram kullanıcıları zaman zaman canlı yayın açan kullanıcılara yorum yapmak isterken bazı engellere takılmaktadır. Bu sorunlar kullanıcı hesabından kaynaklı olabileceği gibi canlı yayın yapan kişinin yorum ayarlarından da kaynaklı olabilmektedir.
Uygulamada yorum yapma özelliğinin devre dışı bırakılabilmesi mümkündür. Ayrıca reklam içeren ya da spam olarak algılanan hesaplar, uygulama tarafından engellenmektedir. Canlı yayında yorum yapamama sorununun belli başlı nedenlerini şu şekilde sıralamak mümkündür:
Instagram’da canlı yayın yapmak en popüler özelliklerden biridir. Instagram canlı yayın esnasında yorum yapamama engeline takılan kullanıcılar, aşağıda yer alan adımları izleyerek bu sorunu çözebilir.
Yukarıdaki çözümler dışında uygulama tarafından yorum yapma cezası almış olabilirsiniz. Böyle bir ceza aldıysanız, bu sürenin tamamlanmasını beklemeniz gerekir. Ayrıca uygulamaya sık sık güncelleme geldiği için belirli aralıklarla güncelleme olup olmadığını kontrol etmelisiniz. Eğer bu sorun uygulama kaynaklı değilse yazılım kaynaklı da olabilmektedir.
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