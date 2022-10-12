Instagram canlı yayınında yorum yapamıyorum! Instagram canlı yayınında yorum yapamama sorunu nedeni ve çözümü nedir?

Instagram’da yorum yapmak, sosyalleşmenin en kolay yollarından biridir. Tüm kullanıcılar, paylaşılan fotoğraflara, videolara, hikâyelere veya canlı yayınlara yorum yapabilme hakkına sahiptir. Bazı durumlarda kullanıcılar canlı yayın esnasında yorum yapmak isterken birtakım sorunlar ile karşılaşmaktadır. Bu sorunların neden kaynaklandığı bilmek oldukça önemlidir.

Instagram Canlı Yayınında Yorum Yapamama Nedenleri

Instagram kullanıcıları zaman zaman canlı yayın açan kullanıcılara yorum yapmak isterken bazı engellere takılmaktadır. Bu sorunlar kullanıcı hesabından kaynaklı olabileceği gibi canlı yayın yapan kişinin yorum ayarlarından da kaynaklı olabilmektedir.

Uygulamada yorum yapma özelliğinin devre dışı bırakılabilmesi mümkündür. Ayrıca reklam içeren ya da spam olarak algılanan hesaplar, uygulama tarafından engellenmektedir. Canlı yayında yorum yapamama sorununun belli başlı nedenlerini şu şekilde sıralamak mümkündür:

İnternet bağlantısından kaynaklı olabilir.

Uygulamaya güncelleme gelmiş olabilir.

Telefonunuza sistem güncellemesi gelmiş olabilir.

Uygulama tarafından hesabınız engelli olabilir.

Akıllı telefonunuzun saatinde veya tarihinde yanlışlık olabilir.

Canlı yayın yapan kullanıcı yorumlara sınırlama getirmiş olabilir.

Uygulamadan kaynaklı bir hata olabilir. Bazı hatalar dünya genelinde de yaşanmaktadır.

Gün içerisinde çok fazla yorum yaptıysanız, uygulama tarafından hesabınız kısıtlanmış olabilir.

Instagram Canlı Yayınında Yorum Yapamama Sorunu Nasıl Çözülür?

Instagram’da canlı yayın yapmak en popüler özelliklerden biridir. Instagram canlı yayın esnasında yorum yapamama engeline takılan kullanıcılar, aşağıda yer alan adımları izleyerek bu sorunu çözebilir.

Uygulamayı akıllı telefonunuzdan kaldırıp tekrar yükleyin. Ardından yine yorum yapmayı deneyin.

Tarih ya da saatte herhangi bir yanlışlık varsa bunları düzeltin.

Uygulamaya yeni bir güncelleme gelip gelmediğini kontrol edin. Güncelleme geldiyse uygulamayı güncelleyip, yeniden yorum yapmayı deneyin.

Önbelleğinizi temizleyin. Önbellek dolu olduğunda yorum yapamama gibi sorunlar ile karşılaşılabilmektedir.

İnternet bağlantınızı ve internet hızınızı kontrol edin.

Yukarıdaki çözümler dışında uygulama tarafından yorum yapma cezası almış olabilirsiniz. Böyle bir ceza aldıysanız, bu sürenin tamamlanmasını beklemeniz gerekir. Ayrıca uygulamaya sık sık güncelleme geldiği için belirli aralıklarla güncelleme olup olmadığını kontrol etmelisiniz. Eğer bu sorun uygulama kaynaklı değilse yazılım kaynaklı da olabilmektedir.

