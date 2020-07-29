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Instagram'dan Madonna'ya uyarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2020 11:12 | Son Güncelleme

Sosyal medya platformu Instagram, “yanlış bilgi yaydığı” nedeniyle ünlü pop yıldızı Madonna’nın koronmavirüs hakında paylaştığı gönderisini kaldırdı. Instagram sonrasında da uyarı videosu yayınladı.

Instagram'dan Madonna'ya uyarı

Instagram, Madonna’nın kişisel hesabına, yanlış bilgi yaydığı gerekçesiyle müdahale etti.

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61 yaşındaki Amerikalı şarkıcının yaptığı bir koronavirüs paylaşımı, yanlış bilgi içerdiği iddiasıyla engellendi.

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Ünlü pop yıldızının paylaştığı gönderi, “Yanlış bilgi” şeklindeki uyarı videosuyla birlikte yayından kaldırıldı.

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Uyarı videosunda, “Bağımsız denetçiler tarafından değerlendirildi” denilerek, “Nedenini görün” şeklinde bir yönlendirme yapılarak Madonna’nın paylaşımındaki yanlışlar listesi sıralandı.

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Ünlü şarkıcı, kanıtlanmamış virüs komplo teorileri hakkında bir video ve altyazı paylaştı.

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Instagram, sosyal uygulamanın taahhüdünün bir parçası olarak geçen yılın sonlarından itibaren yanlış içerikler için üçüncü taraf bilgi denetçileriyle birlikte içeriği işaretlemeye başladı. Madonna'nın gönderisinde de Instagram, "Bu bilgilerdeki birincil iddialar aslında yanlıştır" diye uyardı.

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