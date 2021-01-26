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Instagram fenomeni kedisine dövme yaptırdı

26.01.2021 12:12 | Son Güncelleme:
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Instagram fenomeni kedisine dövme yaptırdı

Kedisine dövme yaptıran Instagram modeli Elena Ivanickaya sosyal medyaya yansıyan fotoğraflar yüzünden çok sayıda insanın öfkesini topladı.

Instagram modeli Elena Ivanickaya, Yasha adlı Sfenks kedisinin göğsüne yaptırdığı Mısır tanrısı Anubis’in dövmesinin fotoğraflarını paylaştı ve çok sayıda insanın öfkesini çekti.

Elena, dövme yapıldığı sırada kedinin anestezi ile uyutulduğunu söyledi. Ancak bu açıklama birçok insanı tatmin etmedi ve takipçileri Elena’yı hayvanlara işkence etmekle suçladı.

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Dövmeli kedi Yasha ilk kez 2017’de viral oldu. Verdiği karardan pişman olmadığını söyleyen Elena ise Yasha’nın çoğu insandan daha iyi bir hayatı olduğunu söyledi ve dövme işlemi boyunca hiçbir zarar görmediğini, düzenli olarak istiridye yiyen ve lüks yaşayan bir kedi olduğunu söyledi.

"HER ŞEY KONTROL ALTINDAYDI"

Elena ayrıca “Yasha kısırlaştırılmadı ve asla kısırlaştırılmayacak. Gerçek zulüm bu olurdu. Ona dövme yaptırmadan önce veteriner kontrolünden geçti ve hiçbir sorunu olmadığını söyledi. Dövme yapılırken de orada bir veteriner vardı ve her şey kontrol altındaydı” dedi.

Elena dövmenin üst tabakaya yapıldığını, iğnenin yalnızca derinin 1-2 milimetre altına girdiğini ve kedinin hiçbir acı hissetmediğini söyledi. Dövme işleminden sonra da kedinin kısa sürede rutin hayatına döndüğünü belirtti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ise model hakkında hayvan işkencesi gerekçesiyle bir soruşturma başlattı. Polis sözcüsü Natalia Chovpylo konu hakkında “Eğer hayvana işkence edildiğini tespit edersek, dava açacağız” dedi. Elena kedisiyle gurur duyuyor, hatta onun adına bir Instagram sayfası dahi açmış.

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Bir Instagram kullanıcısı Elena’nın fotoğraflarından birine hayvan hakları örgütü PETA’yı etiketleyerek “Bu kesinlikle iğrenç, lütfen bir şeyler yapın” yorumunda bulundu.

Başka bir kullanıcı ise “Sende dövme yokken kedine nasıl böyle bir şey yapabilirsin, anlamıyorum. Takipçi kazanacağını mı düşünmüştün? İki yüzlüsünüz, kediyi senden almalılar” yorumunda bulundu. Bir diğer Instagram kullanıcısı ise yazdığı yorumda “En önemli şey görünüş değil mi? Güzel evcil hayvanına işkence etmene gerek yoktu, o zaten doğuştan mükemmel” dedi. Bazı takipçiler ise kedinin çok havalı göründüğünü söyleyerek Elena’yı destekledi.

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