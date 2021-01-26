Instagram fenomeni kedisine dövme yaptırdı

Instagram modeli Elena Ivanickaya, Yasha adlı Sfenks kedisinin göğsüne yaptırdığı Mısır tanrısı Anubis’in dövmesinin fotoğraflarını paylaştı ve çok sayıda insanın öfkesini çekti.

Elena, dövme yapıldığı sırada kedinin anestezi ile uyutulduğunu söyledi. Ancak bu açıklama birçok insanı tatmin etmedi ve takipçileri Elena’yı hayvanlara işkence etmekle suçladı.

Dövmeli kedi Yasha ilk kez 2017’de viral oldu. Verdiği karardan pişman olmadığını söyleyen Elena ise Yasha’nın çoğu insandan daha iyi bir hayatı olduğunu söyledi ve dövme işlemi boyunca hiçbir zarar görmediğini, düzenli olarak istiridye yiyen ve lüks yaşayan bir kedi olduğunu söyledi.

"HER ŞEY KONTROL ALTINDAYDI"

Elena ayrıca “Yasha kısırlaştırılmadı ve asla kısırlaştırılmayacak. Gerçek zulüm bu olurdu. Ona dövme yaptırmadan önce veteriner kontrolünden geçti ve hiçbir sorunu olmadığını söyledi. Dövme yapılırken de orada bir veteriner vardı ve her şey kontrol altındaydı” dedi.

Elena dövmenin üst tabakaya yapıldığını, iğnenin yalnızca derinin 1-2 milimetre altına girdiğini ve kedinin hiçbir acı hissetmediğini söyledi. Dövme işleminden sonra da kedinin kısa sürede rutin hayatına döndüğünü belirtti.