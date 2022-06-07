Instagram hikaye arşivi neden gözükmüyor? Instagram hikaye arşivi nerede?

Instagram hikaye arşivi, bütün hikayelerin bulunduğu bir bölümdür. Hikaye arşivine direkt ulaşmak veya profile hikaye sabitlerken ulaşmak mümkündür. Hikayeleri arşiv bölümünden toplu halde görmek içinse profildeki menüyü kullanmak gereklidir. Instagram hikaye arşivi bazı problemler sebebiyle hata verebilir ve bazen profilde görünmeyebilir. Instagram hikaye arşivi neden gözükmüyor?

Instagram Hikaye Arşivi Neden Gözükmüyor?

Instagram hikayeleri 24 saat boyunca görülebilen gönderilerdir. Instagram hikayeleri Instagram ana sayfasında daireler içerisinde sıralanır. Instagram, hikayelerin görüntülenme süresi olan 24 saat geçtikten sonra hikayeleri arşiv kısmına atar. Instagram’da eski hikayeleri görmek için arşiv kısmı kullanılır. Ancak Instagram’da yer alan hikaye arşivi bazen görünmeyebilir.

Instagram hikaye arşivinin görünmemesi demek, eski hikayelere ulaşımın engellenmesi ve hikayelerin profile sabitlenememesi demektir. Instagram’daki arşiv kısmının problemleri iki türlü ortaya çıkabilir. Bu problemlerden biri, hikaye arşivinin tamamen görünmemesi, bir diğer sorun ise arşiv içerisinde bazı hikayelerin görünmemesidir.

Instagram hikaye arşivinin veya hikayelerin görünmemesinin sebepleri şunlardır:

İnternet bağlantısının dengesiz olması

İnternet bağlantısının zayıf olması

İnternet bağlantısının kesilmiş olması

Hikaye paylaştıktan sonra hesabın dondurulmuş olması

Hikayenin Instagram kurallarına aykırı olması nedeniyle Instagram’dan kaldırılmış olması

Instagram Hikaye Arşivi Nerede Yer Alır?

Instagram hikaye arşivi profil kısmında bulunmaktadır. Instagram hikaye arşivine ulaşmak için öncelikle profile girin, profilde yer alan paralel üç çizgi sembolüne tıklayın, açılan menüde ikinci sırada bulunan arşiv seçeneğine tıklayın. Instagram hesabındaki bütün hikaye arşivleri bu bölümde yer almaktadır.

Instagram Hikaye Arşivi Kayboldu Görünmüyor

Instagram’da hikaye arşivinin hata vermesi, arşivin açılmaması veya arşivdeki bazı hikayelerin görünmemesi zaman zaman meydana gelen bir problemdir. Instagram hesabında hikaye arşivi hiç görünmüyorsa bunun sebebi internet bağlantısı sorunları olabilir. Bu problemi çözmek için internet bağlantısı değiştirilmeli veya modem resetlenmelidir.

Instagram hikaye arşivi problemleri bazen de Instagram’daki güncelleştirmeler veya yazılın sorunları sebebiyle ortaya çıkmaktadır. Instagram hikaye arşivi problemlerini çözmek için,