Instagram hikaye süresi ayarlama: Instagram'da hikaye süresi nasıl ayarlanır?

Instagram hikaye süresi, bir hikayenin ne kadar uzun süreli atıldığıdır. Instagram hikaye süresi toplam 15 saniyedir ve bu süre değişmemektedir. Instagram hikaye süresi Instagram’da hikayenin görünme süresinden farklıdır. Instagram hikaye süresi bir hikaye açıldığında hikayenin ne kadar süre sonra bir sonrakine geçeceği süredir. Instagram hikaye süresi özellikle videolu hikayeler için önemlidir. Instagram hikaye süresi ne kadardır?

Instagram'da Hikaye Süresi Nasıl Ayarlanır?

Instagram hikaye süresi ayarlama seçeneği bulunmamaktadır. Reels videolarının ne kadar süreceği ayarlanabilirken Instagram hikaye süresi ayarları yoktur. Instagram hikaye süresi olarak 15 saniye olarak belirlemiştir. Instagram hikaye süresi videolarda 15 saniyeyi geçtiğinde videoları 15 saniyelik parçalara bölmektedir.

Instagram hikayeleri 15 saniyeyi geçtiğinde otomatik olarak bir sonraki hikaye görünmektedir. Hikayelerin toplam görüntülenebilme süresi 24 saattir. 24 saat sonra hikayeler silinmekte ve arşive eklenmektedir.

Instagram’da Hikaye Süresi Nasıl Uzatılır?

Instagram hikaye süresi uzatma işlemi mümkün değildir. Instagram hikayelerin süresini sabitlemiştir. Instagram, hikayelerin süresinin uzatılmasına da kısaltılmasına da izin vermemektedir. Instagram hikaye süresini kısaltmak için çeşitli programlar kullanılabilmektedir.

Instagram hikaye süresini kısaltmak için öncelikle bir video düzenleme programı indirilmelidir. Daha sonrasında video programında hikaye olarak paylaşılacak görüntüler art arda eklenmeli ve görüntülenme süreleri ayarlanmalıdır. Videonun toplam süresinin 15 saniyeyi geçmediğinden emin olmak gerekir. Instagram videoları 15 saniyeden sonra kesmektedir.

Video düzenleme programında görseller birleştirildikten sonra video kaydedilerek Instagram hikayesinde paylaşılır. Video içerisindeki görseller aynı hikaye içinde gösterilir. Böylece Instagram hikayesinin 15 saniyelik süresi kesilmiş olur.

Instagram Hikaye Süresi Ne Kadardır?

Instagram hikaye süresi 15 saniyedir. Instagram, hikayelerin süresini uzatma konusu gündem olsa da videoların da resimlerin de süresi 15 saniyedir. Instagram, 15 saniyeden uzun olan videoları yüklemeye izin verse de bu videoları 15 saniyelik parçalara bölerek yayımlamaktadır.



