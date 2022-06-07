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Instagram hikaye görenler gözükmüyor? Instagram'da hikayeme bakanlar neden görünmüyor?

04.06.2022 22:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram hikayeye bakanları görme özelliği kullanıcılar tarafından çok kullanılmaktadır. Hikayeyi görüntüleyenlerin listesi, hikayesini paylaştıktan sonra kimlerin gördüğünü takip edenlerin kullandığı bir özelliktir. Instagram hikayeye bakanların listesi bazen silinmektedir. Instagram hikaye bakanlar neden silik görünüyor?

Instagram hikaye görenler gözükmüyor? Instagram'da hikayeme bakanlar neden görünmüyor?

Instagram hikaye özelliği uygulamanın en çok kullanılan özelliklerden biridir. Instagram hikayeleri 15 saniyeliktir ve bu hikayeler 24 saat boyunca görülebilir. Instagram hikaye özelliği, hikayeyi açan kullanıcıları görme imkanı da sunar. Hikayeye bakan kişileri görmeye yarayan liste her hikayenin altında bulunur. Bazı durumlarda hikayeyi gören kişilerin listesi gözükmemektedir. Hikayeyi açanlar olsa da bazı durumlarda bu kişiler, hikayeyi paylaşan kullanıcı tarafından görünmez. Instagram'da hikayeme bakanlar neden görünmüyor?

Instagram Hikaye Görenler Gözükmüyor

Instagram uygulaması hikaye özelliğinde kimlerin hikayeye baktığını listelemektedir. Hikayeye bakan kişileri yalnızca hikayeyi atan kişi görmektedir. Hikayeyi paylaştıktan sonra kimlerin baktığını kontrol edenler ve birine özel hikaye paylaşanlar bu listeye bakarak istedikleri kişinin görüp görmediğine bakarlar. Ancak bazı durumlarda hikayeye bakan kişiler görünmemektedir.

Instagram hikayeye bakanların görülmemesi sorunu genellikle internet bağlantısı problemlerinden kaynaklanmaktadır. İnternet bağlantısı sorunları yaşandığı zaman Instagram’da hikaye yüklenemedi sorunları veya hikayeye bakanların görünmemesi sorunları yaşanmaktadır. Bazen Instagram yazılımlarında kaynaklanan sorunlardan dolayı da bu özellikte sorun yaşanabilmektedir.

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Instagram'da Hikayeme Bakanlar Görünmüyor

Instagram’da hikayeye bakanlar listesinde hikayeyi açan her kullanıcı yer almaktadır. Profili gizli olan kullanıcıların yalnızca takipçileri hikayeyi görebilmekte ve hikayeyi görüntüleyenler listesinde çıkabilmektedir. Instagram’da hikayeye bakanların görünmediği durumlarda aşağıdaki işlemleri deneyebilirsiniz.

  • Instagramı kapatıp yeniden açın.
  • İnternet bağlantısını kapatıp yeniden açın.
  • İnternet bağlantısını mobil veriden wifi’ye veya wifi’den mobil veriye değiştirin.
  • Telefonu yeniden başlatın.
  • Instagram uygulamasını silip yeniden yükleyin.
  • Instagram hesabınıza bilgisayardan girin.
  • Instagram genelinde yaşanan bir sorun varsa bunun bitmesini bekleyin.

Instagram genelinde yaşanan sorunlar bütün Instagram kullanıcılarının ortak yaşadığı bir problemdir. Instagram genelinde yaşanan sorunları öğrenmenin yolu Twitter gibi diğer sosyal medya adreslerine girip paylaşımlara bakmaktır.

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Instagram Hikaye Bakanlar Neden Silik Görünüyor?

Instagram, 2022 yılı başında bir güncelleme getirerek Instagram hikayeye bakanlar listesini ortadan kaldırmıştı. Deneme aşamasındaki bu yenilik daha sonradan kalıcı hale getirilmedi. Bir süre Instagram’da hikayeye bakanlar görünmese de daha sonra Instagram şirketi bu durumu düzeltti ve hikayeye bakanları gösteren liste geri geldi.

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