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Instagram hikaye yüklenemedi hatası neden olur? Instagram hikaye yüklenemedi hatası ve çözümü nedir?

10.07.2022 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram'da hikaye paylaşılmasına engel olan bazı sorunlar yaşanabilir. Instagram hikayesi paylaşılmak istendiğinde buna engel olan bir aksaklık varsa hikaye paylaşılamaz ve yükleme başarısız ifadesi ortaya çıkar. Instagram'da yüklenemeyen hikayeler silinmek istendiğinde hikayeyi silmek mümkün olmaz. Ancak yüklenmeyen hikayeyi silmek için de bazı çözümler bulunmaktadır. Instagram hikaye yüklenemedi hatası neden olur? Instagram'da yüklenmeyen hikayeyi nasıl silerim?

Instagram hikaye yüklenemedi hatası neden olur? Instagram hikaye yüklenemedi hatası ve çözümü nedir?

İçindekiler

  • Instagram Hikaye Yüklenemedi Hatası Neden Olur?
  • Instagram Hikayeye Video Yükleme Başarısız Hatası
  • Instagram'da Yüklenmeyen Hikayeyi Nasıl Silerim?
  • Instagram'a Neden Story Atılmıyor?

Instagram hikaye yükleme sorunu, paylaşılmak istenilen hikayenin Instagram’da bazı nedenlerden ötürü paylaşılamaması anlamına gelir. Yükleme hatası, tüm Instagram kullanıcılarının aynı anda ortak yaşadıkları bir sorun veya tek bir kullanıcının yaşadığı bir sorun olabilir. Instagram story paylaşmakta yaşanılan sorunlar, nedenlerine bağlı olarak çeşitli çözümlerle ortadan kaldırılabilir. Instagram hikaye yüklenemedi hatası nedeni ve çözümü nedir?

Instagram Hikaye Yüklenemedi Hatası Neden Olur?

Instagram’da hikaye paylaşımı çok kullanılan özelliklerden biridir. Yalnızca 24 saat boyunca görülen ve kullanıcının isteğine bağlı olarak profilde sergilenebilen hikayeler, zaman zaman yükleme hatası verebilir. Instagram hikaye yüklenemedi hatası, hikayelerin paylaşılamadığını gösterir.

Instagram hikaye yüklenemedi hatası çözümü bulunan bir hatadır. Instagram hikaye yüklenemedi hatası birkaç nedenden kaynaklanabilir ve bu nedenlere uygun bir şekilde çözümü mümkündür.

Instagram hikaye yükleme başarısız oldu hatası nedenleri:

  • Sunucu yazılımı arızası
  • Uygulama yazılımı arızası
  • İnternet sorunları

Instagram hikaye yüklenemedi hatası, sunucu yazılımında yaşanan sorunlar sebebiyle ortaya çıkıyorsa bu sorunun çözülmesini beklemek gerekir. Instagram uygulama yazılımı ve sunucu yazılımı arızaları yaşandığında hikaye paylaşılamaz ve diğer Instagram özellikleri kullanılamaz. Böyle sorunlar yaşandığında Twitter’da yapılan paylaşımlara bakarak Instagram’da genel bir sorun olup olmadığı anlaşılabilir. Eğer Instagram’da genel bir sorun varsa biraz zamanın geçmesini ve sorunun çözülmesini beklemek gereklidir.

Instagram hikaye yükleme başarısız hatası bazen Instagram’ı kapatıp tekrar açınca da düzelmektedir. Ancak ağ sorunlarından kaynaklanan hikaye yükleme başarısız hatasında interneti değiştirmek gerekmektedir. Instagram hikaye yükleme sorunu çözülmediğinde son seçenek olarak telefon yeniden başlatılabilir veya Instagram silinip tekrar yüklenebilir.

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Instagram Hikayeye Video Yükleme Başarısız Hatası

Instagram’da hikayeye video yükleme sorunu zaman zaman karşılaşılan bir problemdir. Hikayeye video yüklemenin başarısız olmasının temel sebebi video formatıdır. Instagram’ın izin verdiği süreden daha uzun olan videolarda da yükleme sorunu yaşanabilmektedir. Ayrıca telefonda depolama alanının yetersiz olduğu durumlarda hikayeye video yükleme sorunu ortaya çıkabilir.

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Instagram'da Yüklenmeyen Hikayeyi Nasıl Silerim?

Instagram’da hikaye paylaşıldığında bu hikayeye girerek üç nokta simgesinden hikaye silinebilir. Hikaye silmek için hikayenin öncelikle yüklenmiş olması gerekir. Yüklenmeyen hikayeler silinmek istenildiğinde sorun yaşanmaktadır. Yüklenmeyen hikayeyi silmek için şu işlemler yapılmalıdır,

  • Instagram’ın hikaye kısmına girin ve hikayenin yüklenip yüklenmediğini kontrol edin.
  • İnternete erişimi kapatın ve ağ bağlantısını kesin.
  • 5-6 dakika bekleyin ve hikayeye tekrar girin.
  • Yüklenmeyen hikayenin sağ alt köşesinde kırmızı bir simge çıkacaktır, bu simgeye tıklandığında yüklenmeyen hikayenin yükleme işlemi iptal olacak ve hikaye silinecektir.

Instagram'a Neden Story Atılmıyor?

Instagram’a hikaye atılamamasının sebebi genellikle ağ sorunlarıdır. Ağ bağlantısı dengeli olmadığında veya internete erişim kesildiğinde Instagram’a hikaye atılamaz. Ancak bazen Instagram’ın yazılım ve sunucu hataları nedeniyle de hikaye atmakta sorun yaşanabilmektedir. Sorunun genel olup olmadığını öğrenmek için diğer sosyal medya hesaplarında paylaşılan haberlere bakılabilir.

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