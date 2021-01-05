Instagram hikayelerinin tasarımı web sürümü için yenileniyor!

Instagram iOS ve Android uygulamaları ile bilinse de bir web sürümüne de sahip. Böylece kullanıcılar, bilgisayarların Instagram'a erişerek uygulamanın bazı nimetlerinden faydalanabiliyorlar. Bu nimetlerden biri Instagram hikayeleri. Yani diğer bir deyiş ile Instagram'a web tarayıcısı üzerinden girenler, Instagram hikayelerini de kontrol edebiliyorlar. Ancak Instagram webde yeni bir hikayeler tasarımı ile karşımıza çıkacak gibi görünüyor.

İŞTE WEB İÇİN INSTAGRAM HİKAYELERİNİN TASARIMI

Instagram hikayeleri, web sürümünde artık bir değil birkaç hikayeyi birlikte gösterecek. Paylaşılan bir ekran görüntüsüne göre Instagram'ın web sürümünde bir hikayeye bakarken, hikayenin sağında ve solunda önceki ve sonraki hikayeler de gözükecek. Ancak Instagram, baktığınız hikayeyi ön planda tutacak. Önceki tasarımda ise mevcut hikayenin sağında ve solunda büyük boşluklar söz konusuydu. Görünüşe bakılırsa Instagram web sürümünde bu boşlukları dolduracak.

HENÜZ TEST SÜRECİNDE

Instagram web sürümü için ortaya çıkan yeni Instagram hikayeleri tasarımının şimdilik test sürecinde olduğu söyleniyor. Yani bazı kullanıcılar, söz konusu özelliği deneyimleyebiliyor. Test sürecinin başarıya ulaşması durumunda ise Instagram web sürümünde yeni hikaye tasarımını görmeyi bekliyoruz.

