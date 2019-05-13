Instagram'ın en iyi şehirleri şeçildi! Türkiye'den 2 yer listede

Ulaşım tarifeleri karşılaştırma şirketi Hoppa, 2019'da Instagram'da en çok paylaşım yapılan 50 şehri açıkladı. İşte bir sonraki seyahatiniz için ilham alabileceğiniz dünyanın en çok fotoğrafı paylaşılan şehirleri...
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