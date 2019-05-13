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Instagram'ın en iyi şehirleri şeçildi! Türkiye'den 2 yer listede

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 13.05.2019 14:16 | Son Güncelleme

Günümüzde artık hemen herkes sosyal medya hesapları kullanıyor. En çok kullanılan sosyal mecralardan biriyse ki Instagram. İnsanlar gittikleri ve gezdikleri yerleri paylaşmayı çok seviyor.

Instagram'ın en iyi şehirleri şeçildi! Türkiye'den 2 yer listede

Ulaşım tarifeleri karşılaştırma şirketi Hoppa, 2019'da Instagram'da en çok paylaşım yapılan 50 şehri açıkladı. İşte bir sonraki seyahatiniz için ilham alabileceğiniz dünyanın en çok fotoğrafı paylaşılan şehirleri...

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şehir Tatil turist

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