Instagram'ın Yakın Arkadaşları'na benziyor! Twitter'ın merakla beklenen özelliği için sürpriz gelişme

Twitter Circle, Twitter'ın Instagram'ın Yakın Arkadaşlar özelliğine cevabı olarak nitelendi. Çünkü bu özellik, kullanıcıların Twitter'ın tamamı yerine sadece belirli bir grup insana tweet göndermesine olanak sağlıyor. Circle'ı bu ayın başlarında sınırlı bir grupla test etmeye başlayan Twitter, anlaşılan o ki artık daha fazlasını istiyor.

TWITTER CIRCLE İÇİN ALAN GENİŞLEDİ

Twitter Circle özelliği daha fazla kullanıcıya yayılmaya başlıyor gibi görünüyor. Twitter'a giriş yapan bazı kullanıcıların Circle ile tweet atmak için bir açılır pencere görmeye başladıkları bildiriliyor.

Bazı kişiler ise bu özelliği henüz hesaplarında göremiyor ve bu da özelliğin aşamalı olarak gelebileceğini gösteriyor. Ancak, yakında herkese ulaşması bekleniyor. Şu anda kaç kişinin Circle'a erişimi olduğu ise belli değil.

TWITTER CIRCLE'I KULLANIP KULLANAMAYACAĞINIZI NASIL ANLARSINIZ?

Twitter Circle'a erişiminiz olup olmadığını kontrol etmek için Twitter uygulamanızı güncelleyin veya bir web tarayıcısından Twitter'a girin. Bir tweet oluşturmaya başladığınızda, en üstte "Herkes" yazan bir açılır menü göreceksiniz. Buradan, tweet'inizi belirli bir hedef kitleyle sınırlamak için Twitter Circle'ı seçebilir veya kitleye kişi eklemek veya kitleden kişi çıkarmak için Düzenle'ye basabilirsiniz.

