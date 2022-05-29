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Instagram'ın Yakın Arkadaşları'na benziyor! Twitter'ın merakla beklenen özelliği için sürpriz gelişme

29.05.2022 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Twitter, Instagram'ın "Yakın Arkadaşlar" özelliğine çok benzeyen Circle'ı test etmeye başlamıştı. Şimdi ise Twitter Circle hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Daha fazla kullanıcının bu özelliğe erişmeye başladığı ortaya çıktı.

Instagram'ın Yakın Arkadaşları'na benziyor! Twitter'ın merakla beklenen özelliği için sürpriz gelişme

Twitter Circle, Twitter'ın Instagram'ın Yakın Arkadaşlar özelliğine cevabı olarak nitelendi. Çünkü bu özellik, kullanıcıların Twitter'ın tamamı yerine sadece belirli bir grup insana tweet göndermesine olanak sağlıyor. Circle'ı bu ayın başlarında sınırlı bir grupla test etmeye başlayan Twitter, anlaşılan o ki artık daha fazlasını istiyor.

TWITTER CIRCLE İÇİN ALAN GENİŞLEDİ

Twitter Circle özelliği daha fazla kullanıcıya yayılmaya başlıyor gibi görünüyor. Twitter'a giriş yapan bazı kullanıcıların Circle ile tweet atmak için bir açılır pencere görmeye başladıkları bildiriliyor.

Twitter Circle

Bazı kişiler ise bu özelliği henüz hesaplarında göremiyor ve bu da özelliğin aşamalı olarak gelebileceğini gösteriyor. Ancak, yakında herkese ulaşması bekleniyor. Şu anda kaç kişinin Circle'a erişimi olduğu ise belli değil.

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TWITTER CIRCLE'I KULLANIP KULLANAMAYACAĞINIZI NASIL ANLARSINIZ?

Twitter Circle'a erişiminiz olup olmadığını kontrol etmek için Twitter uygulamanızı güncelleyin veya bir web tarayıcısından Twitter'a girin. Bir tweet oluşturmaya başladığınızda, en üstte "Herkes" yazan bir açılır menü göreceksiniz. Buradan, tweet'inizi belirli bir hedef kitleyle sınırlamak için Twitter Circle'ı seçebilir veya kitleye kişi eklemek veya kitleden kişi çıkarmak için Düzenle'ye basabilirsiniz.

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