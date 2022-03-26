Instagram modelleri çırılçıplak soyunup barış çağrısı yaptı! Vücutlarına bayrak çizerek elele tutuştular

Sosyal medya modelleri VVs Diamond ve Sosa Pierre, Florida sahillerinde Ukrayna ve Rus bayrağını vücutlarına çizerek barış için yürüyüş gerçekleştirdi. Barış için yaptıkları eylem kısa sürede sosyal medyada popüler olan ikili gönderilerine “Savaş değil sevgiyi yayın” notunu ekledi.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİYLE KARŞILAŞTI

Instagram fenomenlerinin paylaşımı sosyal medya kullanıcılarını adeta ikiye böldü. Kimi kullanıcılar popüler isimlerin yaptığı barış çağrısının değerli olduğunu savunurken kimi kullanıcılar ise tamamen çıplak bedenlerine ülkelerin bayraklarını çizmelerini saygısızlık olarak nitelendirdi. Fenomenlerin gönderileri kısa sürede binlerce beğeni ve yorum toplamayı başardı.



