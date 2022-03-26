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Instagram modelleri çırılçıplak soyunup barış çağrısı yaptı! Vücutlarına bayrak çizerek elele tutuştular

26.03.2022 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

27 yaşındaki Vvs Diamond ve 28 yaşındaki Sosa Pierre, Florida'daki Pompano Plajı'nda ilginç bir gösteriye imza attı. Florida sahilinde vücut boyası dışında tamamen çıplak bir şekilde dolaşan modeller bedenlerine Ukrayna ve Rusya bayraklar çizerek elele yürüdü. Sosyal medya fenomenlerinin protestosu tepkiyle karşılaştı.

Instagram modelleri çırılçıplak soyunup barış çağrısı yaptı! Vücutlarına bayrak çizerek elele tutuştular

Sosyal medya modelleri VVs Diamond ve Sosa Pierre, Florida sahillerinde Ukrayna ve Rus bayrağını vücutlarına çizerek barış için yürüyüş gerçekleştirdi. Barış için yaptıkları eylem kısa sürede sosyal medyada popüler olan ikili gönderilerine “Savaş değil sevgiyi yayın” notunu ekledi.

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SOSYAL MEDYADAN TEPKİYLE KARŞILAŞTI

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Instagram fenomenlerinin paylaşımı sosyal medya kullanıcılarını adeta ikiye böldü. Kimi kullanıcılar popüler isimlerin yaptığı barış çağrısının değerli olduğunu savunurken kimi kullanıcılar ise tamamen çıplak bedenlerine ülkelerin bayraklarını çizmelerini saygısızlık olarak nitelendirdi. Fenomenlerin gönderileri kısa sürede binlerce beğeni ve yorum toplamayı başardı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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