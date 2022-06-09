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Instagram müzikli hikaye indirme: Instagram müzikli hikayeleri telefona nasıl kaydedilir?

08.06.2022 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram'da müzikli hikaye paylaşımı ilk çıktığından bu yana çok sevildi. Instagram müzikli hikayeleri hem hikayeyi paylaşanlar tarafından hem de diğer kullanıcılar tarafından kaydedilmek istenir. Instagram'da başkasının müzikli hikayelerini indirmek için çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Instagram müzikli hikayeleri telefona nasıl kaydedilir?

Instagram müzikli hikaye indirme: Instagram müzikli hikayeleri telefona nasıl kaydedilir?

İçindekiler

  • Instagram Müzikli Hikayeleri Telefona Nasıl Kaydedilir?
  • Instagram Müzikli Hikaye İndirme Yöntemleri Nelerdir?

Instagram müzikli hikayelerini hikayeyi paylaşan kişinin indirmesi çok kolaydır. Instagram hikayeleri, kullanıcılar tarafından hem paylaşıldıktan sonra, hem de paylaşmadan önce kaydedilebilir. Instagram’da başkasının müzikli hikayelerini de kaydetmek mümkündür ancak başkasının hikayelerini kaydetmek için çeşitli araçlar gerekmektedir. Instagram müzikli hikaye indirme yöntemleri nelerdir?

Instagram Müzikli Hikayeleri Telefona Nasıl Kaydedilir?

Instagram pek çok fotoğrafın ve videonun paylaşıldığı bir sosyal medya platformudur. Instagram’ın en çok kullanılan özelliklerinden biri olan hikaye paylaşımında da fotoğraflar, videolar ve müzikler yer almaktadır. Instagram hikaye paylaşımları Instagram kullanıcıları tarafından kolaylıkla indirilmektedir. Instagram hikaye indirmenin bir yolu, hikaye paylaşan kişinin kendi hikayesinin altında bulunan üç nokta seçeneğine tıklaması ve burada ortaya çıkan “Fotoğrafı Kaydet” yazısına tıklamasıdır. Bu yöntemde hem fotoğraflı hikayeler, hem de videolu ve müzikli hikayeler telefona kaydedilmektedir. Instagram müzikli hikayeleri video formatında telefona kaydedilmektedir.

Instagram hikayelerini telefona kaydetmenin bir yolu da hikayeyi paylaşan kişinin arşiv üzerinden hikayeyi bulması ve telefona kaydetmesidir. 24 saat sonra silinen bütün hikayeler arşive kaydedilir ve arşivden hikayelere ulaşarak hikayeyi indirmek mümkündür. Müzikli hikaye paylaşan kişinin Instagram müzikli hikayelerini kaydedilmesi için hikayeyi paylaştıktan sonra indirmesi gerekmektedir.

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Instagram Müzikli Hikaye İndirme Yöntemleri Nelerdir?

Instagram müzikli hikayeleri telefona kaydetme işlemi yalnızca hikayeyi paylaşan kişinin yapabileceği bir şey değildir. Başka kullanıcıların hikayelerini indirmek isteyen kişiler çok kolay bir şekilde Instagram hikayelerini indirebilirler. Instagram hikayelerini telefona kaydetmenin bir yolu ekran görüntüsü almaktır. Ekran görüntüsü, GIF’siz, müziksiz ve video formatında olmayan hikayelerin kaydedilmesi için en sık kullanılan yöntemdir. Hareketli hikayelerin kaydedilmesi için de ekran kaydı alınabilir. Instagram müzikli hikayeleri telefona kaydetmek için şu işlemler yapılmalıdır;

  • Bilgisayardan veya telefondan internet tarayıcınızı açın ve Instadp.com adresine giriş yapın.
  • Instadp.com sitesinde “Instagram Hikayeleri İndirici” seçeneğine tıklayın.
  • Web sitesinin üst bölümünde yer alan arama kısmına hikayesini indirmek istediğiniz kişinin kullanıcı adını yazın ve aratın.
  • Hikayesini indirmek istediğiniz kişinin aratıldıktan sonra çıkmasını bekleyin. Bu kişinin profili göründükten sonra hikayelerini indirmek için profiline girip hikayeler kısmını açın.
  • Instagram hikayeleri arasından indirmek istediğiniz hikayeyi bulun.
  • Hikayeyi bulduktan sonra indirmek için üstüne tıklayın. Hikayelerin alt kısmında “İndir” seçeneği olacaktır. İndirmek için bu yazıya tıklayın.
  • İndireceğiniz hikayeyi cihazda nereye kaydetmek istediğinizi seçin ve kaydedin.
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Instagram’da müzikli hikaye indirmenin bir başka yolu da “Story Saver” kullanmaktır. Story Saver, Instagram hikayelerini kaydetmeye yarayan bir web sayfasıdır. Story Saver ile müzikli hikaye indirmek de mümkündür. Hikaye indirme işlemleri için,

  • Instagram’da beğendiğiniz hikayeyi açın ve hikayenin sağ üst köşesindeki üç noktaya tıklayarak hikaye bağlantısını kopyalayın.
  • Story Saver sitesine girerek hikaye linkini buradaki arama motoruna yapıştırın.
  • Story ekranda yüklendikten sonra indir tuşuna basın.
  • Hikayeyi cihazınızda nereye kaydedeceğinizi seçin ve kaydedin.
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