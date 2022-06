Instagram şifre sıfırlama maili gelmiyor! Instagram şifre yenileme bağlantısı gelmesi için ne yapmalı?

Çoğu Instagram kullanıcısı, hesabına giriş yaptıktan sonra çok uzun süreler boyunca çıkış yapmadan, uzun süre hesabını kullanıyor. Hal böyle olunca hesapların şifreleri unutuluyor. Böyle bir durumda, şifre sıfırlama seçeneği ortaya çıkıyor.. Bazen Instagram'daki sistemsel aksaklıklardan ötürü şifre sıfırlama maili gelmiyor. Instagram şifre sıfırlama maili gelmiyor ise ne yapılır?

Instagramdan Şifre Sıfırlama Maili Gelmiyor ise Ne Yapılır?

Instagram'ın son zamanlarda yaşadığı en büyük problemlerden birisi şifre sıfırlama mailinin, kullanıcıların mail adreslerine ulaşmamasıdır. E-mailinizi şifre sıfırlama bölümüne doğru yazdığınızdan eminseniz ve halen Instagram e-posta onayı gelmiyorsa, sorunun iki farklı çözümü bulunmaktadır.

1) Şifre sıfırlama talebinde bulunmak

Instagram şifre sıfırlama maili gelmiyor diyenler hemen aşağıdaki linkten sıfırlama talebinde bulunabilir. Bu işlemi tarayıcıdan gerçekleştirmek daha iyi olacaktır. Tarayıcıda linke tıkladığınızda, açılan ekrana e-postanızı girin. Instagram e-posta onayı gelmesi otuz dakikayı bulabilir.

Instagram şifre sıfırlama linki: https://www.instagram.com/accounts/password/reset/?hl=tr

Eğer otuz dakika bekledikten sonra Instagram'dan gelen bir sıfırlama maili yoksa, o zaman aşağıdaki adımı deneyebilirsiniz.

2) Instagram'a yardım maili yazmak

Instagram hesabınızın bağlı olduğu mail adresini açın. Yeni mail oluşturup, help@instagram.com adresine şifre sıfırlama mailinin gelmediğine dair İngilizce bir mail yazmak gerekiyor. Mail örneği aşağıdaki gibi olabilir.

Mail Başlığı: My instagram account password reset link

Mail Metni: Hello instagram crew,

I could not receive my password reset link to my mail. I think because of the technical some problems of Instagram. I will give my username. Can you please help me ?

My username: (Kullanıcı Adınız).

Kind Regards,

Not: Kullanıcı adınız yazan bölüme, Instagram'daki kullanıcı adınızı yazmalısınız.