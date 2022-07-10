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Instagram uygulamasına şifre koyma: iOS ve Android telefonda Instagram uygulamasına nasıl şifre koyulur?

10.07.2022 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram'da izinsiz girişleri engellemek için başvurulan pek çok yöntem bulunuyor. Bunun yanı sıra hemen her akıllı telefonda, direkt uygulamaya şifre koymak mümkün. Bu işlem, Instagram uygulamasını açmak için uygulama ekranında Instagram'a tıklandığında, şifre girilmesini gerektirir. Peki, telefondaki Instagram uygulamasına nasıl şifre konulur?

Instagram uygulamasına şifre koyma: iOS ve Android telefonda Instagram uygulamasına nasıl şifre koyulur?

İçindekiler

  • Instagram uygulamasına şifre koyma (Anroid)
  • Instagram'a Touch ID ekleme (iOS)

Telefona şifre koymak, bulunulan ortamdaki güvensizlik durumlarında devreye giren bir yöntemdir. Bu nedenle her ne marka telefon kullanıcısı olursanız olun, bu yöntemlere ihtiyaç duyarsınız. Bunun yanı sıra ana ekran kilidinin yanı sıra arzu edilen uygulamalara da şifre koymak mümkün. Instagram gibi uygulamalara şifre koyma işlemi nasıl gerçekleştirilir?

Instagram uygulamasına şifre koyma (Anroid)

Instagram'a şifre koyma oldukça basit bir eylemdir. Anroid tabanlı telefonlar için telefondaki Instagram uygulamasına şifre koymak için öncelikle Google Play Store'dan ilgili uygulamaları indirmeniz gerekir. Bu uygulamalar sizin Instagram uygulamasına kolayca istediğiniz şifreyi eklemenize olanak tanır. Böylece uygulamanızın güvenliğini bir üst aşamaya taşımış olursunuz.

Android telefonlar için Instagram'a şifre koyma işlemi adımları:

  • Google Play Store'dan uygulamaları filtreleyerek şifre koyma işlemini gerçekleştirebileceğiniz uygulamaları seçin.
  • Bu aşamada güvenilir bir uygulama indirdiğinizden emin olun.
  • Bu programlardan birini telefonunuza indirdiğinizde, size Instagram gibi sosyal medya uygulamalarına kolayca şifre sunma imkanı tanır.
  • Söz konusu programlardan birinde, profile ilişkin şifre yapılandırma işlemleri tamamlanır.

Bu işlemler sona erdiğinde yeniden aynı ağa bağlandığınızda kaydettiğiniz şifrenizle Instagram gibi uygulamalara giriş yapabilirsiniz.

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Instagram'a Touch ID ekleme (iOS)

Normal şartlarda Instagram'a Touch ID ile parmak izi eklemek mümkün değildir. Ancak bir güvenlik kodu aracılığıyla uygulamanıza şifre koyabilirsiniz. Bu da Android tarafında olduğu gibi iPhone cihazınızdaki Instagram ve benzeri uygulamaları da koruma altına alır.

iPhone'da Instagram uygulamasına Touch ID ile giriş yapmak için şu yöntemleri izleyebilirsiniz:

  • Ayarlar bölümünden öncelikle Touch ID ve Parola bölümüne giriş yapın.
  • Parmak İzi Ekle seçeneğine dokunun.
  • Ekranda karşınıza çıkan talimatları uygulayın.

Şifre ile Instagram uygulamasını kilitleme Android ve Iphone cihazlarında bu şekilde işler.

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