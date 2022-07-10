Instagram uygulamasına şifre koyma: iOS ve Android telefonda Instagram uygulamasına nasıl şifre koyulur?

Telefona şifre koymak, bulunulan ortamdaki güvensizlik durumlarında devreye giren bir yöntemdir. Bu nedenle her ne marka telefon kullanıcısı olursanız olun, bu yöntemlere ihtiyaç duyarsınız. Bunun yanı sıra ana ekran kilidinin yanı sıra arzu edilen uygulamalara da şifre koymak mümkün. Instagram gibi uygulamalara şifre koyma işlemi nasıl gerçekleştirilir?
Instagram'a şifre koyma oldukça basit bir eylemdir. Anroid tabanlı telefonlar için telefondaki Instagram uygulamasına şifre koymak için öncelikle Google Play Store'dan ilgili uygulamaları indirmeniz gerekir. Bu uygulamalar sizin Instagram uygulamasına kolayca istediğiniz şifreyi eklemenize olanak tanır. Böylece uygulamanızın güvenliğini bir üst aşamaya taşımış olursunuz.
Android telefonlar için Instagram'a şifre koyma işlemi adımları:
Bu işlemler sona erdiğinde yeniden aynı ağa bağlandığınızda kaydettiğiniz şifrenizle Instagram gibi uygulamalara giriş yapabilirsiniz.
Normal şartlarda Instagram'a Touch ID ile parmak izi eklemek mümkün değildir. Ancak bir güvenlik kodu aracılığıyla uygulamanıza şifre koyabilirsiniz. Bu da Android tarafında olduğu gibi iPhone cihazınızdaki Instagram ve benzeri uygulamaları da koruma altına alır.
iPhone'da Instagram uygulamasına Touch ID ile giriş yapmak için şu yöntemleri izleyebilirsiniz:
Şifre ile Instagram uygulamasını kilitleme Android ve Iphone cihazlarında bu şekilde işler.
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