Intel çip krizi konusunda umut verdi

Tesla şirketi bile üretim konusunda yaşadıkları en büyük sorunun mikroçip olduğunu açıkladı. Durum böyle olunca ABD bile devlet olarak bu işe el atmak zorunda kaldı. Ülke içerisindeki çip fabrikalarının sayısı artırılıyor. Hatta bu konuda Çin ile anlaşma yoluna bile gidilebilir.

INTEL'DEN YÜREKLERE SU SERPEN AÇIKLAMA

Intel yaşanan panik havasına karşı önemli bir açıklama yaptı. Onlara göre 2021 yılının ikinci yarısında bu krizin en ağır dönemi yaşanacak. Fakat 2022 başları ile birlikte yarı iletken tedariği eski haline dönecek. Bu en azından Intel tarafından ortaya atılan bir iddia. Fabrikaların boş kaldığı şu dönemlerde sektörlerin krize girmemesi için mutlaka çip problemi çözülmeli.

2022 yılında bu kriz çözülürse üretim yeniden artacak. Fakat üretimin artması durumunda bu defa fiyatlarda yükseliş görebiliriz. Oyun konsollarından akıllı telefonlara kadar aklınıza gelebilecek her cihazda fiyat yükselişi yaşanabilir. Intel'in da bahsettiği gibi 2021 yılının diğer yarısında işlerin daha da kötüleşmesi bekleniyor.

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