Apple'ın Apple Silicon kararı Intel'i vuracak!

Apple WWDC 2020'de hem masaüstü hem de dizüstü bilgisayarlarında ARM tabanlı Apple Silicon işlemcilere geçiş yapacağını söylemiş, tüm Mac bilgisayarlarını Apple imzalı işlemcilere geçirmek için iki yıllık bir yolcuğa çıkacağını duyurmuştu. Şirket bu yolculuğun bir parçası olarak kasım ayında Apple imzalı ilk Apple Silicon işlemcisi M1'i kullanan MacBook Air, MacBook Pro ve Mac Mini'yi tanıtmıştı. Apple nisan ayında ise M1 çipe sahip iMac ve iPad Pro karşımıza çıkmıştı.

Apple'ın kendi işlemcilerine geçiş yapmasıyla birlikte Intel'in kan kaybı yaşaması tahmin ediliyordu. Şimdi gelen bir rapor, Intel'in pazarda önemli bir ölçüde kayıp yaşayacağını göstermekte.

INTEL'E APPLE SILICON DARBESİ

Rapora göre, M1 ve gelecek sürüm Mac'lerin bir sonucu olarak, Intel bu yıl Apple'dan gelen siparişlerinin yüzde 50'sini kaybedecek. Bu kayıp, Intel'in 2023'te pazar payının yüzde 80'in altına düşmesine neden olacak. Kaynaklar, Apple'ın kendi geliştirdiği ARM tabanlı işlemci serisinin önümüzdeki yıl Intel'in payından önemli bir pay almada kilit rol oynamasının beklendiğini söyledi.

INTEL İÇİN TAHMİN YÜZDE 80'İN ALTI

Intel'in 2021'de Apple'dan alacağı siparişlerin yaklaşık yüzde 50'sini kaybetmesi bekleniyor. Kaynaklar, AMD'nin yüzde 10'luk bir paya sahip olduğunu da hesaba katarak, Intel'in dizüstü bilgisayar pazarındaki payının 2023'te muhtemelen yüzde 80'in altına düşeceğini belirtiyor.

