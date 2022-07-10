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İnternet altyapı sorgulama: Kaç Mbps internet alabilirim, adresimde altyapı var mı?

10.07.2022 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelişen teknoloji dünyası ile birlikte internet, neredeyse herkes için bir zorunluluk haline geldi. İş dünyasının bir kısmının da internet üzerinden yürütülmesi internetin işlevini önemli bir noktaya getirdi. Ancak ülkemizde altyapı konusu bazı bölgelerde sorun olabiliyor. Bu altyapı sorunu internetin kullanım kalitesini etkileyebiliyor. Bu sebeple kullanıcılar altyapılarıyla ilgili detayları öğrenmek istiyor ve internet altyapısı sorgulaması için nasıl bir yol izlemek gerektiğini merak ediyor.

İnternet altyapı sorgulama: Kaç Mbps internet alabilirim, adresimde altyapı var mı?

İçindekiler

  • İnternet Altyapısı Nasıl Sorgulanır?
  • Kaç Mbps İnternet Alınabilir?

İnternetin ilk kullanılmaya başlandığı zamandan bugüne hız konusunda önemli adımlar atıldı. Dünya genelinde artık fiber hızlı internet kullanılmaya başlandı. Ülkemizde de fiber internet hızla yayılıyor. Kullanıcılar da bu hızdan faydalanmak istiyor. Bu sebeple internet altyapılarının fiber hıza uygun olup olmadığı kullanıcılar için önemli bir soru.

İnternet hızı altyapısı sorgulama işlemi kullanılan internet firması üzerinden yapılabiliyor. Bazı internet sağlayıcısı firmalar internet siteleri üzerinden altyapı sorgulama işlemi sağlıyor. Diğer firmalar için ise müşteri hizmetleri ile iletişime geçip altyapı ile ilgili sorular sorarak veya fiber internete geçmek istendiği iletilerek bilgi almak mümkün hale geliyor. Bu şekilde kısa bir işlemin ardından yüksek hızlı internet kullanılmaya başlanıyor. Peki internet altyapı sorgulama için hangi adımları izlemek gerekiyor?

İnternet Altyapısı Nasıl Sorgulanır?

Kullanılan internetin fiber hıza uygun olup olmadığı veya altyapıyla ilgili bir sorunun olup olmadığı sorgulanmak istendiğinde önemli olan nokta hangi firmanın internetinin kullanıldığıdır. Neredeyse her firma internet altyapısı sorgulama işlemi için internet sitesinden hizmet sağlamaktadır. Firmanın ismi ile altyapı sorgulama aratıldığında çıkan siteden kolaylıkla bu işlem gerçekleştirilebilir. İnternet üzerinden kullanılan altyapının bilgilerine kolaylıkla ulaşan sistem bütün bilgileri önünüze sunacaktır. Çıkan sonuca göre internet hızı, altyapı sorunları veya bölgenin fiber internetten yararlanmaya uygun olup olmadığı öğrenilebilir.

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Kaç Mbps İnternet Alınabilir?

İnternet kullanıcıları tarafından merak edilen bir diğer soru da kaç mbps internet alabilirim konusudur. İnternet hızını ve kullanım kalitesini önemli ölçüde etkileyen mbps miktarı her altyapıya veya pakete göre değişkenlik gösterir. Kullanıcıya sağlanan ve anlaşılan miktar ile kullanım hızı orantılı olacaktır.

  • 8-16 Mbps arasında kullanılan paketleri daha az kişinin kullanması önerilir. Tek yaşayan kişiler için daha uygundur. Çok hızlı internet gerektirmeyen veya basit temelli işlemler için kullanılan bir pakettir.
  • 24-35 Mbps arası paketlerde daha rahat internet kullanımı deneyimi yaşanır. Yüksek çözünürlüklü videolar izlemek bu hızdaki internette daha rahat olur. İki kişiden fazla kullanılan internet için ideal bir pakettir.
  • 50-100 Mbps arasındaki paketlerde ise yüksek kalite internet deneyimi sağlanır. Kalabalık evlerde oldukça tercih edilir. Aynı anda birçok kişinin rahatlıkla kullanabileceği bu paketlerde yüksek çözünürlüklü videolar, görüntülü konuşmalar ve veri indirmeleri rahatlıkla yapılabilir.
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