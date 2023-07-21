İnternette beyin cerrahlarını izledi: Rüyalarını kontrol etmek için kafasını matkapla delip çip yerleştirdi! "1 litre kan kaybettim..."

Rusya'nın Novosibirsk kentinde yaşayan bir adam rüyalarını kontrol altına alabilmek amacıyla beynini matkapla deldi.

BEYİN CERRAHLARINI İNTERNETTEN İZLEMİŞ

Michael Raduga kullanıcı ismiyle açılmış bir Twitter hesabından ameliyat sonrası görüntülerini paylaşan adam, beyin cerrahlarının ameliyat videolarını izleyerek kendisini sürece hazırladığını ifade etti.

Raduga'nın Faz Araştırma Merkezi adlı organizasyonun kurucusu olduğu öğrenilirken merkezin beden dışı deneyimler, berrak rüya görme ve astral projeksiyon üzerine araştırma ve çalışmaları olduğu bildirildi.

Matkapla kafatasını delen adam beynine çip yerleştirdiğini iddia ediyor.

"1 LİTRE KAN KAYBETTİM..."

Raduga'nın ameliyatı bir apartman dairesinde gerçekleştirdiği bildirildi.

Raduga yaptığı açıklamada 1 litreden fazla kan kaybı yaşadığını ve neredeyse öleceğini söylerken yaptığı ameliyatın sonuçları için "gelecekteki rüya kontrol teknolojileri için harika umutlar" doğuracağını iddia etti.

Raduga'nın ameliyat sonrası hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Mail Online'a verdiği röportajda Raduga, "Hayatta kaldığıma sevindim ama ölmeye hazırdım" ifadelerini kullandı.

