İnternette tanıştığı kadını darp etti mi? Yusuf Güney'den olay sözler

Şarkıcı Yusuf Güney, geçen günlerde sosyal medya üzerinden Deniz Ç. isimli genç bir kadınla tanıştı. Mesajlaşmanın ardından İstinye'de bir parkta buluşan çift, daha sonra Bebek'te lüks bir kulübe gitti. HESAP YÜZÜNDEN TARTIŞMA ÇIKTI Geç saatlere kadar eğlenen çift, mekandan ayrılarak başka bir yere gitmek üzere taksiye bindi. İddiaya göre takside aralarında gece kulübündeki hesap sebebiyle tartışma çıktı. Yine iddiaya göre Yusuf Güney, genç kadına küfür ve hakaret içeren sözler sarf etti. Bu arada taksiden inmek isteyen kadına, Güney kolundan tutarak engel olmaya çalıştı. FİNALDE BARIŞTILAR Bu sırada ikili arasında tekme ve tokatlı kavga çıktı. Genç kadın, polis merkezine giderek Yusuf Güney'den şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İstanbul Ailenin Korunması Bürosu tarafından soruşturma devam ederken, Deniz Ç., Yusuf Güney ile barıştığını ve şikayetinden vazgeçtiğini belirtti. Kadının şikayetinden vazgeçmesi üzerine Güney hakkında takipsizlik kararı verildi. 'ASIL ŞİDDETE UĞRAYAN BENİM'

Kanal D'deki '2. Sayfa' programına telefonla bağlanan Yusuf Güney şöyle konuştu: "Benim böyle bir şey yapacağım kimin aklına gelir? Haberi bu şekilde yayınlayan arkadaşlarımın yaptığı ayıp ve terbiyesizliktir. Gece dışarı çıktık ben güzel bir mekanda oturdum onun isteği üzerine gittik eğlendi ben alkol almıyorum o alkol aldı. Türkiye'de sıkıntılı algılanabilecek hareketler yaptı. Biz de kalktık orada hesapla alakalı ufak bir olay oldu güldük hallettik. Sonra taksiye binince başka mekana gitmek istedi ancak ben istemedim sonra birden argo kelimeler kullanarak bağırmaya başladı. Takside bana saldırmaya başladı. Arkadaşı da vardı o da şok oldu ben de sonra kendisini zapt etmedik çıldırdı. 4 AYDIR BİRLİKTEYİZ Taksiyi kenara çektirdim indik saldırmaya devam etti. Sonra olayı ben yapmışım gibi polis çağırdı. Polisler geldi karakola gittik karşılıklı şikayetçi olduk. Benim elim ayağım her yerim mosmor oldu gidip darp raporu aldım. Bunu yapan da kız arkadaşım. Asıl darp edilen benim ben lafını bile etmedim. Kendisinde de hiçbir şey yok. Buna rağmen şikayetçi oldu.