MAGAZİN

İnternette tanıştığı kadını darp etti mi? Yusuf Güney'den olay sözler

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.01.2019 13:37 | Son Güncelleme

Şarkıcı Yusuf Güney ile sosyal medyada tanışıp buluştuğu genç kadın arasında ödedikleri hesap yüzünden tartışma çıktı. Takside genç kadını darp ettiği söylenen Yusuf Güney hakkında soruşturma başlatıldı. Yusuf Güney, hakkında çıkan haberlere telefonla bağlandığı canlı yayında cevap verdi

İnternette tanıştığı kadını darp etti mi? Yusuf Güney'den olay sözler

Şarkıcı Yusuf Güney, geçen günlerde sosyal medya üzerinden Deniz Ç. isimli genç bir kadınla tanıştı. Mesajlaşmanın ardından İstinye'de bir parkta buluşan çift, daha sonra Bebek'te lüks bir kulübe gitti.

HESAP YÜZÜNDEN TARTIŞMA ÇIKTI

Geç saatlere kadar eğlenen çift, mekandan ayrılarak başka bir yere gitmek üzere taksiye bindi. İddiaya göre takside aralarında gece kulübündeki hesap sebebiyle tartışma çıktı. Yine iddiaya göre Yusuf Güney, genç kadına küfür ve hakaret içeren sözler sarf etti. Bu arada taksiden inmek isteyen kadına, Güney kolundan tutarak engel olmaya çalıştı.

FİNALDE BARIŞTILAR

Bu sırada ikili arasında tekme ve tokatlı kavga çıktı. Genç kadın, polis merkezine giderek Yusuf Güney'den şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İstanbul Ailenin Korunması Bürosu tarafından soruşturma devam ederken, Deniz Ç., Yusuf Güney ile barıştığını ve şikayetinden vazgeçtiğini belirtti.

Kadının şikayetinden vazgeçmesi üzerine Güney hakkında takipsizlik kararı verildi.

'ASIL ŞİDDETE UĞRAYAN BENİM'

Kanal D'deki '2. Sayfa' programına telefonla bağlanan Yusuf Güney şöyle konuştu:

"Benim böyle bir şey yapacağım kimin aklına gelir? Haberi bu şekilde yayınlayan arkadaşlarımın yaptığı ayıp ve terbiyesizliktir. Gece dışarı çıktık ben güzel bir mekanda oturdum onun isteği üzerine gittik eğlendi ben alkol almıyorum o alkol aldı. Türkiye'de sıkıntılı algılanabilecek hareketler yaptı.

Biz de kalktık orada hesapla alakalı ufak bir olay oldu güldük hallettik. Sonra taksiye binince başka mekana gitmek istedi ancak ben istemedim sonra birden argo kelimeler kullanarak bağırmaya başladı. Takside bana saldırmaya başladı. Arkadaşı da vardı o da şok oldu ben de sonra kendisini zapt etmedik çıldırdı.

4 AYDIR BİRLİKTEYİZ

Taksiyi kenara çektirdim indik saldırmaya devam etti. Sonra olayı ben yapmışım gibi polis çağırdı. Polisler geldi karakola gittik karşılıklı şikayetçi olduk. Benim elim ayağım her yerim mosmor oldu gidip darp raporu aldım. Bunu yapan da kız arkadaşım. Asıl darp edilen benim ben lafını bile etmedim. Kendisinde de hiçbir şey yok. Buna rağmen şikayetçi oldu.

Beni gören polisler bile 'Ne oldu sana?' diye sordu. Aradan birkaç saat geçti ayıldıktan sonra yaptığının yanlış olduğunu anladı. Yanımızdaki arkadaşı da 'Sen ne yaptın?' diye sordu. 'Ben kendimde değilim' diyerek şikayetinden vazgeçti. Ben de şikayetimi geri çektim. Hala da konuşuyoruz sıkıntı yok. Biz 4 aydır birlikteyiz. İlk defa böyle bir şey yaşadık.

"AHMET VE SILA OLAYINDAN SONRA HER ŞEYİ BÜYÜTMEYE BAŞLADINIZ"

Arkadaşım zamanında yaşadığı şeylerden dolayı sinir hapları kullanıyormuş. Ben bu durumlarını bilmiyordum. Bir erkeğin bir kadına dokunması çok saçma zaten. Ahmet Kural ve Sıla olayından sonra en ufak şeyi büyütmeye başladılar. Olayın içini bilmeden saçma haberler yapılmaya başlandı."

PARTNERNeredeyse 'pişti'Neredeyse 'pişti'
Usta oyuncu yaşamını yitirdiUsta oyuncu yaşamını yitirdi
Boşanacakları gündemdeydi! Ve sonunda bir adım geldi! Boşanacakları gündemdeydi! Ve sonunda bir adım geldi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yusuf Güney Yusuf Güney darp

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ı yasa boğan ölüm haberi!

Erdoğan'ı yasa boğan ölüm haberi!

Bahçeli 'içimi titreten cinayet' deyip duyurdu: Meclis'e geliyor

Bahçeli 'içimi titreten cinayet' deyip duyurdu: Meclis'e geliyor

Türkiye'yi ne Erdoğan ne de Bahçeli yönetiyor

Türkiye'yi ne Erdoğan ne de Bahçeli yönetiyor

Merve Kavakçı'nın kızı Cumhurbaşkanı Danışmanı oldu

Merve Kavakçı'nın kızı Cumhurbaşkanı Danışmanı oldu

Kredi kartı borçları yapılandırılıyor!

Kredi kartı borçları yapılandırılıyor!

Acun Ilıcalı o isim ile yollarını ayırdı!

Acun Ilıcalı o isim ile yollarını ayırdı!

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Makyajsız pozunu paylaştı, beğeni yağdı

Makyajsız pozunu paylaştı, beğeni yağdı

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

Kim inanır Aleyna Tilki'nin annesi olduğuna!

Kim inanır Aleyna Tilki'nin annesi olduğuna!

Yatakta gecelikli pozları olay oldu

Yatakta gecelikli pozları olay oldu

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bu tarz insanları sosyal medyada reklam ediyorsunuz. sizimnbaşka işiniz yokmu alan razı-veren razı. dedi kodu serçe kuşları sizi!
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Can Nergis: Erkeklerden de kadınlardan da ahlaksız teklifler aldım!

Olay itiraf: Erkeklerden de kadınlardan da ahlaksız teklifler aldım!

Usta oyuncu Burhan İnce yaşamını yitirdi

Usta oyuncu yaşamını yitirdi

Serdar Ortaç'ın eşi Chloe Türkiye'ye döndü

Boşanacakları gündemdeydi! Ve sonunda bir adım geldi!

Türk dizilerinde çok konuşulan sevişme sahneleri

Bu sevişme sahneleri gündemden düşmüyor!

Acun Ilıcalı, Seyhan Erdağ ile yollarını ayırdı!

Acun Ilıcalı o isim ile yollarını ayırdı!

Celil Nalçakan ayrılığı böyle duyurdu: Hoşça kal canımın içi

Ayrılık haberini böyle duyurdu: Hata benim

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.