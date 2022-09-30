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İntihara kalkışan annelerinin ölmemesi için ayağına sarılıp ağladılar! Korku dolu anlar kamerada

30.09.2022 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'nın Sarıçam ilçesinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. Bir kadın, iki çocuğunun gözleri önünde balkon demir korkuluklarından aşağı sarkarak intihara kalkıştı. Çocuklar ise gözyaşları içinde annelerinin ayağına sarılıp onu engellemeye çalıştı. Korku dolu anlar saniye saniye kameralara yansırken, genç kadının “Anne yeter” diyerek feryat ettiği duyuldu. İşte olayın detayları...

İddiaya göre, sabah saatlerinde bir kadın balkona çıkıp demir korkuluklardan sarkarak intihar etmek istedi. Bu durumu gören yaşları 4 ila 12 olduğu tahmin edilen iki çocuğu annelerine kendisini atmaması için yalvarmaya başladı. Anne ise demir korkuluklardan sarkmaya devam etti.

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Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Annelerinin ölmesinden korkarak gözyaşlarına boğulan çocuklar, kendisini atmaması için ayağına sarıldı. Genç kadın ise “Anne yeter” diyerek feryat etti.

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Daha sonra içeriden gelen bir kadın, genç kadını demir korkuluklardan çekip aldı. Genç kadının daha önce de birkaç kez intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
İntihar Adana
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