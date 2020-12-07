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İntikam eylemi hazırlığındaki DEAŞ'lılar yakalandı

07.12.2020 07:18 | Son Güncelleme:
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İntikam eylemi hazırlığındaki DEAŞ'lılar yakalandı

Adana'da terör örgütü DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden'in yakalanmasının ardından intikam eylemi hazırlığında olduğu tespit edilen 7 örgüt mensubunun yakalanmasına yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi.

Terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerini tespit ve deşifre edilmesine yönelik olarak çalışmasını sürdüren Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri örgütün söze Türkiye emiri Mahmut Özden'in yakalanması ve örgüte yönelik başarılı operasyonların ardından bazı örgüt mensuplarının intikam için eylem hazırlığında olduğunu belirledi.

7 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 7 şüphelinin evlerine sabah vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Özel Harekat polislerinin demir kapılarını koç başlarıyla kırarak girdikleri evlerde arama yapan ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheliyi gözaltına alırken, bir kurusıkı tabanca ve dijital malzemeler ele geçirildi.

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Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından songulanmak üzere emniyete götürüldü.

(DHA)

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