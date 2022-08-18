İntikam planı başına bela oldu! Eski sevgilisinin arabasını yakmak isterken kendisini yaktı

26 yaşındaki Sydney Parham , sosyal medyada paylaşılan bir videoda park halindeki bir cipe benzin döküp yakmaya çalışırken yakalandı. Kundakçılık suçlamasıyla tutuklanan yanık tedavi için bir süre hastanede gözetim altında tutuldu.

YÜZÜNDE PATLADI

Arabaya döktüğü benzinin kendi yüzüne ve vücuduna gelmesi sonucunda kadın kibriti ateşlediği anda yanmaya başladı. Sosyal medyadan 1.4 milyon izlenen görüntülerin sonucunda araba sahibi Parham’ı tanıdığını ancak neden böyle bir şey yaptığını anlamadığını söyledi. Patlama sesiyle birlikte ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri yangını söndürmeyi başardı.



