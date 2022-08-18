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  4. İntikam planı başına bela oldu! Eski sevgilisinin arabasını yakmak isterken kendisini yaktı

İntikam planı başına bela oldu! Eski sevgilisinin arabasını yakmak isterken kendisini yaktı

18.08.2022 13:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Michigan’da şehrinin Detroit bölgesinde herkesi şaşırtan bir olay yaşandı. Sydney Parham isimli kadın park halindeki bir aracı yakmaya çalışırken bir anda kendisini yaktı. Eski sevgilisi olduğu iddia edilen kişinin aracını yakmaya çalıştığı için Parham tutuklandı.

26 yaşındaki Sydney Parham , sosyal medyada paylaşılan bir videoda park halindeki bir cipe benzin döküp yakmaya çalışırken yakalandı. Kundakçılık suçlamasıyla tutuklanan yanık tedavi için bir süre hastanede gözetim altında tutuldu.

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YÜZÜNDE PATLADI

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Arabaya döktüğü benzinin kendi yüzüne ve vücuduna gelmesi sonucunda kadın kibriti ateşlediği anda yanmaya başladı. Sosyal medyadan 1.4 milyon izlenen görüntülerin sonucunda araba sahibi Parham’ı tanıdığını ancak neden böyle bir şey yaptığını anlamadığını söyledi. Patlama sesiyle birlikte ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri yangını söndürmeyi başardı.

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Anahtar Kelimeler:
yangın Amerika araba
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