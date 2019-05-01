iOS 12.3 Beta 4 güncellemesini yayınladı

iOS 13 öncesi son büyük çaplı güncelleme olan iOS 12.3’ün Haziran başı herkesin indirimine sunulacağını düşünüyorum. Eğer geliştirici hesabınız varsa yeni beta sürümü ise; Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden yükleyebilirsiniz.
iOS 12.3 Beta 4 güncellemesi ile gelen yenilikler
-Ana ekrana TV+ uygulaması eklendi.
-Spor ve Mağaza sekmeleri kaldırıldı.
-Şimdi İzle sayfasına ‘Sizin İçin ve Yeni ve Kayda Değer’ bölümü eklendi.
-Trend bölümüne filmler ve TV şovları eklendi.
-Apple TV kanalları için abonelikler eklendi.
-Apple TV Remote uygulaması yenilendi.
-Apple Wallet uygulamasında iyileştirmeler yapıldı.
-Performans ve stabilite iyileştirmeleri yapıldı.
Güncellemeyi alan modeller
-iPhone XS
-iPhone XS Max
-iPhone XR
-iPhone X
-iPhone 8
-iPhone 8 Plus
-iPhone 7
-iPhone 7 Plus
-iPhone 6s
-iPhone 6s Plus
-iPhone 6
-iPhone 6 Plus
-iPhone SE
-iPhone 5s
-12.9 inç iPad Pro (3. nesil)
-12.9 inç iPad Pro (2. nesil)
-12.9 inç iPad Pro (1. nesil)
-11 inç iPad Pro
-10.5 inç iPad Pro
-9.7 inç iPad Pro
-iPad (6. nesil)
-iPad (5. nesil)
-iPad Air 2
-iPad Air
-iPad mini 4
-iPad mini 3
-iPad mini 2
-iPod touch (6. nesil)
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