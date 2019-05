iOS 12.3 Beta 4 güncellemesini yayınladı

iOS 13 öncesi son büyük çaplı güncelleme olan iOS 12.3’ün Haziran başı herkesin indirimine sunulacağını düşünüyorum. Eğer geliştirici hesabınız varsa yeni beta sürümü ise; Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden yükleyebilirsiniz.

iOS 12.3 Beta 4 güncellemesi ile gelen yenilikler



-Ana ekrana TV+ uygulaması eklendi.

-Spor ve Mağaza sekmeleri kaldırıldı.

-Şimdi İzle sayfasına ‘Sizin İçin ve Yeni ve Kayda Değer’ bölümü eklendi.

-Trend bölümüne filmler ve TV şovları eklendi.

-Apple TV kanalları için abonelikler eklendi.

-Apple TV Remote uygulaması yenilendi.

-Apple Wallet uygulamasında iyileştirmeler yapıldı.

-Performans ve stabilite iyileştirmeleri yapıldı.

Güncellemeyi alan modeller



-iPhone XS

-iPhone XS Max

-iPhone XR

-iPhone X

-iPhone 8

-iPhone 8 Plus

-iPhone 7

-iPhone 7 Plus

-iPhone 6s

-iPhone 6s Plus

-iPhone 6

-iPhone 6 Plus

-iPhone SE

-iPhone 5s

-12.9 inç iPad Pro (3. nesil)

-12.9 inç iPad Pro (2. nesil)

-12.9 inç iPad Pro (1. nesil)

-11 inç iPad Pro

-10.5 inç iPad Pro

-9.7 inç iPad Pro

-iPad (6. nesil)

-iPad (5. nesil)

-iPad Air 2

-iPad Air

-iPad mini 4

-iPad mini 3

-iPad mini 2

-iPod touch (6. nesil)

