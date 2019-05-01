Mynet Trend

iOS 12.3 Beta 4 güncellemesini yayınladı

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 01.05.2019 07:57 | Son Güncelleme

Cupertinolu teknoloji devi, iOS 12.3 sürümünün testlerine ara vermeden devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Beta 3 güncellemesini sunan Apple, bugün de geliştiricilerinin karşısına Beta 4 ile çıktı. Bu güncelleme ile sistem genelindeki hataları çözen Apple, stabilite iyileştirmeleri de yapıyor.

iOS 12.3 Beta 4 güncellemesini yayınladı

iOS 13 öncesi son büyük çaplı güncelleme olan iOS 12.3’ün Haziran başı herkesin indirimine sunulacağını düşünüyorum. Eğer geliştirici hesabınız varsa yeni beta sürümü ise; Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden yükleyebilirsiniz.

iOS 12.3 Beta 4 güncellemesi ile gelen yenilikler

-Ana ekrana TV+ uygulaması eklendi.
-Spor ve Mağaza sekmeleri kaldırıldı.
-Şimdi İzle sayfasına ‘Sizin İçin ve Yeni ve Kayda Değer’ bölümü eklendi.
-Trend bölümüne filmler ve TV şovları eklendi.
-Apple TV kanalları için abonelikler eklendi.
-Apple TV Remote uygulaması yenilendi.
-Apple Wallet uygulamasında iyileştirmeler yapıldı.
-Performans ve stabilite iyileştirmeleri yapıldı.

iOS-12.3-Beta-3

Güncellemeyi alan modeller

-iPhone XS
-iPhone XS Max
-iPhone XR
-iPhone X
-iPhone 8
-iPhone 8 Plus
-iPhone 7
-iPhone 7 Plus
-iPhone 6s
-iPhone 6s Plus
-iPhone 6
-iPhone 6 Plus
-iPhone SE
-iPhone 5s
-12.9 inç iPad Pro (3. nesil)
-12.9 inç iPad Pro (2. nesil)
-12.9 inç iPad Pro (1. nesil)
-11 inç iPad Pro
-10.5 inç iPad Pro
-9.7 inç iPad Pro
-iPad (6. nesil)
-iPad (5. nesil)
-iPad Air 2
-iPad Air
-iPad mini 4
-iPad mini 3
-iPad mini 2
-iPod touch (6. nesil)

1500 TL altı alınabilecek en iyi akıllı telefonlar – Nisan 2019

Böyle bir intikam planı yok! Eşi sekreteriyle evlenince...Böyle bir intikam planı yok! Eşi sekreteriyle evlenince...
Heroes of the Storm’un yeni kahramanı Anduin tanıtıldıHeroes of the Storm’un yeni kahramanı Anduin tanıtıldı
Days Gone’ın yeni yaması konsol kapatıyorDays Gone’ın yeni yaması konsol kapatıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
iOS 12.3 iOS 12.3 Beta 4 güncellemesi

En Çok Okunan Trend Haberler

Ünlü spiker Ece Üner'in Kerimcan Durmaz tepkisi sosyal medyayı salladı

Ünlü spiker Ece Üner'in Kerimcan Durmaz tepkisi sosyal medyayı salladı

İlk kez kullandılar! ABD F-35'lerle hava saldırısı düzenledi!

İlk kez kullandılar! ABD F-35'lerle hava saldırısı düzenledi!

3 gündür aranıyordu! Kokunun geldiği tarafa yönelen yakınları...

3 gündür aranıyordu! Kokunun geldiği tarafa yönelen yakınları...

Çukur dizisine bomba transfer!

Çukur dizisine bomba transfer!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Yavaş bilgisayarınızı hızlandırmak için bu haberi mutlaka okuyun

Yavaş bilgisayarınızı hızlandırmak için bu haberi mutlaka okuyun

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Xbox Live Gold Mayıs oyunları

Xbox Live Gold Mayıs oyunları

Hızlı şarj vs kablosuz şarj

Hızlı şarj vs kablosuz şarj

Rovio, Angry Birds’ü AR ile buluşturdu

Rovio, Angry Birds’ü AR ile buluşturdu

Heroes of the Storm’un yeni kahramanı Anduin tanıtıldı

Heroes of the Storm’un yeni kahramanı Anduin tanıtıldı

Days Gone’ın yeni yaması konsol kapatıyor

Days Gone’ın yeni yaması konsol kapatıyor

Blizzard gamescom 2019'a katılmayacak

Blizzard gamescom 2019'a katılmayacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.