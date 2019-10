iOS 13.2 Beta 3 güncellemesi ile gelen yenilikler neler?

iOS 13.2’nin üçüncü beta sürümü ile yeni emojiler sisteme ekleniyor. Ayrıca WWDC 19 etkinliğinde gösterilen AirPods‘un gelen mesajları seslendirme özelliği de bu sürüm ile aktif hale geliyor. Bu sürüm ile birlikte Apple Watch uygulamasını silme ve Siri’yi geliştirmek için verilerinizin kullanılıp kullanılmama opsiyonu sisteme ekleniyor.

Şimdilik sadece geliştiricilerin yükleyebildiği bu sürümü eğer geliştirici hesabınız varsa; Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden yükleyebilirsiniz. Güncellemeyi yüklemeden önce mutlaka yedek almanız gerektiğini belirtelim. Eğer bu sürümü beğenmezseniz bir önceki sürüme dönmek için aldığınız yedek lazım olacak.

Yeni güncelleme ile gelecek olan emojilere aşağıdan ulaşabilirsiniz. iOS 13.2’nin final sürümünün ise Kasım sonu herkesin beğenisine sunulacağını düşünüyoruz.

Güncellemeyi alan iPhone modelleri

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE

iPod touch (7. nesil)

Sony Mobile Türkiye’ye elveda demeye hazırlanıyor