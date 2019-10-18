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iOS 13.2 Beta 3 güncellemesi ile gelen yenilikler neler?

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TEKNOLOJİ  | 18.10.2019 09:09 | Son Güncelleme

Apple, geçtiğimiz günlerde iOS 13’ün sorunlarını düzeltmek için iOS 13.1.3 güncellemesini yayınlamıştı. Cupertinolu teknoloji devi bu güncelleme ile yenilik sunmamış ve yeniliklerini iOS 13.2’ye saklamıştı. Bugün ise geliştiriciler için iOS 13.2 Beta 3 güncellemesi yayınlandı. Peki, bu güncelleme neler getiriyor?

iOS 13.2 Beta 3 güncellemesi ile gelen yenilikler neler?

iOS 13.2’nin üçüncü beta sürümü ile yeni emojiler sisteme ekleniyor. Ayrıca WWDC 19 etkinliğinde gösterilen AirPods‘un gelen mesajları seslendirme özelliği de bu sürüm ile aktif hale geliyor. Bu sürüm ile birlikte Apple Watch uygulamasını silme ve Siri’yi geliştirmek için verilerinizin kullanılıp kullanılmama opsiyonu sisteme ekleniyor.

Şimdilik sadece geliştiricilerin yükleyebildiği bu sürümü eğer geliştirici hesabınız varsa; Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden yükleyebilirsiniz. Güncellemeyi yüklemeden önce mutlaka yedek almanız gerektiğini belirtelim. Eğer bu sürümü beğenmezseniz bir önceki sürüme dönmek için aldığınız yedek lazım olacak.

Yeni güncelleme ile gelecek olan emojilere aşağıdan ulaşabilirsiniz. iOS 13.2’nin final sürümünün ise Kasım sonu herkesin beğenisine sunulacağını düşünüyoruz.

Güncellemeyi alan iPhone modelleri

iPhone 11
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max
iPhone XS
iPhone XS Max
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8
iPhone 8 Plus
iPhone 7
iPhone 7 Plus
iPhone 6s
iPhone 6s Plus
iPhone SE
iPod touch (7. nesil)

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Anahtar Kelimeler:
Apple iPhone

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