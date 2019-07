iOS 13 Beta 3 stabil bir deneyim sunuyor

HomeKit artık daha güvenli hale geliyor. HomeKit uyumlu routerlar sayesinde evinizdeki tüm HomeKit cihazlarınızın güvenliğini sağlayabiliyorsunuz. Mimojilere artık, makyaj yapabiliyor ve aksesuar ekleyebiliyorsunuz. Ayrıca mimojilerinizi iMessage ve diğer mesajlaşma uygulamalarında emoji gibi kullanabiliyorsunuz.

AirPods kulağınızdayken gelen mesajlar otomatik olarak okunabiliyor ve anında cevap verebiliyorsunuz. Ayrıca paylaşma özelliği ile dinlediğiniz müziği arkadaşınızın AirPods’una aktarabiliyorsunuz.

Güncellemeyi alacak olan tüm modeller

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE

iPod touch (7th generation)

