iOS 13 Beta 3 stabil bir deneyim sunuyor

Eğer geliştirici hesabınız varsa; Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden Beta 3’ü indirebilirsiniz. iOS 13 ile gelen tüm yeniliklere ise aşağıdan ulaşabilirsiniz.

iOS 13 ile uzun zamandır beklenen karanlık tema seçeneği sistem geneline eklendi. Karanlık tema sayesinde iPhone X ve iPhone Xs modellerinde bataryadan tasarruf edilebilecek. iOS’in klavyesinde artık diğer 3. parti uygulamalarda olduğu gibi kaydırarak yazı yazılabilecek. iOS 13 ile Face ID yüzde 30 daha hızlı çalışıyor, uygulamalar yüzde 60 daha küçük hale geliyor ve tüm uygulamalar iOS 12 sürümüne göre 2 kat daha hızlı açılıyor.

Apple Maps şimdilik Amerika Birleşik Devletleri’nde Google Maps’tan daha detaylı bir deneyim sunuyor. Apple Music uygulamasına gerçek zamanlı şarkı sözleri gösterme özelliği geliyor. Notlar, Mail, Anımsatıcılar ve Fotoğraflar uygulaması baştan aşağıya yenileniyor. Fotoğraflar uygulamasında artık daha detaylı düzenleme yapabilecek ve anılarınızı daha detaylı bir şekilde görebileceksiniz.

iOS 13 ile Apple ile giriş yap seçeneği geliyor. Aynı Facebook ve Google hesabınız gibi uygulamalara Apple hesabınız ile giriş yapabileceksiniz. Ancak burada çok ince bir nokta var. Apple, diğer firmalar gibi email adresinizi direkt olarak sunmuyor. Rastgele bir email oluşturup uygulamalara güvenli bir şekilde kayıt yapabiliyorsunuz.