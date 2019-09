iOS 13’ten iOS 12’ye dönüş işlemi nasıl yapılır?

iOS 13’ten iOS 12’ye dönmeden önce iPhone’unuzdaki bilgileri yedeklemeniz gerekiyor. Bunun için ise iTunes’u kullanmanız daha sağlık olacak. Çünkü geri dönüş sırasında bilgileriniz silinebilir. Aşağıdaki yönergeleri izleyerek iTunes ile yedek alabilirsiniz.

ITUNES İLE YEDEK ALMA



iTunes’u açıp iPhone’u PC’ye bağlayın.

iPhone’unuzu bağladıktan sonra; iPhone’da Bu Bilgisayara Güvenilsin mi? uyarısı alacaksınız. Güven seçeneğine tıklayın ve varsa iPhone’un şifresini girin.

iOS aygıtınızdaki veya Apple Watch’unuzdaki Sağlık ve Aktivite verilerini kaydetmek istiyorsanız yedeklemenizi şifrelemeniz gerekiyor. Bunun için; iPhone yedeklemesini şifrele kutusunu seçin ve kolay hatırlayabileceğiniz bir parola oluşturun ve şimdi yedekle seçeneğine tıklayın.

Bu işlemleri yaptıktan sonra iPhone’un yedeği otomatik olarak PC’ye kaydedilecek.

Yedek işlemininden sonra aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

IOS 13'TEN IOS 12'YE DÖNÜŞ NASIL YAPILIR?



Adım: iPhone>Ayarlar>Profil>Bul>iPhone’umu Bul bölümünden iPhone’umu Bul’u kapatın. Adım: iPhone’umu Bul’u kapattıktan sonra aşağıdan iOS 12.4.1’in cihazınıza uygun olan IPSW. dosyalarını indirin.

iOS 12.4.1 IPSW dosyaları



iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE

12.9-inch iPad Pro (3nd generation)

12.9-inch iPad Pro (2nd generation)

12.9-inch iPad Pro (1st generation)

11-inch iPad Pro

10.5-inch iPad Pro

9.7-inch iPad Pro

9.7-inch iPad (6th generation)

9.7-inch iPad (5th generation)

iPad Air (3rd generation)

iPad Air 2

iPad mini (5th generation)

iPad mini 4

iPad mini 3

iPod touch (7th generation)