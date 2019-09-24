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iOS 13’ten iOS 12’ye dönüş işlemi nasıl yapılır?

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TEKNOLOJİ  | 24.09.2019 09:32 | Son Güncelleme

Apple’ın geçtiğimiz günlerde indirime sunduğu iOS 13 güncellemesi çoğunluk tarafından sevilse de bazı kesimler tarafından pek beğenilmedi. iOS 13’e iPhone’larını yükselten ve bu sürümü beğenmeyen kullanıcılar iOS 12’ye nasıl döneceğini merak ediyordu. Biz de sizler için iOS 13’ten iOS 12’ye dönüş işleminin nasıl yapılacağını anlatıyoruz.

iOS 13’ten iOS 12’ye dönüş işlemi nasıl yapılır?

iOS 13’ten iOS 12’ye dönmeden önce iPhone’unuzdaki bilgileri yedeklemeniz gerekiyor. Bunun için ise iTunes’u kullanmanız daha sağlık olacak. Çünkü geri dönüş sırasında bilgileriniz silinebilir. Aşağıdaki yönergeleri izleyerek iTunes ile yedek alabilirsiniz.

ITUNES İLE YEDEK ALMA

iTunes’u açıp iPhone’u PC’ye bağlayın.

iPhone’unuzu bağladıktan sonra; iPhone’da Bu Bilgisayara Güvenilsin mi? uyarısı alacaksınız. Güven seçeneğine tıklayın ve varsa iPhone’un şifresini girin.

iOS aygıtınızdaki veya Apple Watch’unuzdaki Sağlık ve Aktivite verilerini kaydetmek istiyorsanız yedeklemenizi şifrelemeniz gerekiyor. Bunun için; iPhone yedeklemesini şifrele kutusunu seçin ve kolay hatırlayabileceğiniz bir parola oluşturun ve şimdi yedekle seçeneğine tıklayın.

Bu işlemleri yaptıktan sonra iPhone’un yedeği otomatik olarak PC’ye kaydedilecek.

Yedek işlemininden sonra aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

iOS-13ten-iOS-12ye-dönüş

IOS 13'TEN IOS 12'YE DÖNÜŞ NASIL YAPILIR?

  1. Adım: iPhone>Ayarlar>Profil>Bul>iPhone’umu Bul bölümünden iPhone’umu Bul’u kapatın.
  2. Adım: iPhone’umu Bul’u kapattıktan sonra aşağıdan iOS 12.4.1’in cihazınıza uygun olan IPSW. dosyalarını indirin.

iOS 12.4.1 IPSW dosyaları

iPhone XS
iPhone XS Max
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8
iPhone 8 Plus
iPhone 7
iPhone 7 Plus
iPhone 6s
iPhone 6s Plus
iPhone SE
12.9-inch iPad Pro (3nd generation)
12.9-inch iPad Pro (2nd generation)
12.9-inch iPad Pro (1st generation)
11-inch iPad Pro
10.5-inch iPad Pro
9.7-inch iPad Pro
9.7-inch iPad (6th generation)
9.7-inch iPad (5th generation)
iPad Air (3rd generation)
iPad Air 2
iPad mini (5th generation)
iPad mini 4
iPad mini 3
iPod touch (7th generation)

  1. Adım: iTunes’u açın ve iPhone’u bağlayın.

  2. Adım: iTunes>iPhone bölümüne tıklayın.

  3. Adım: iTunes>iPhone>Geri Yükle seçeneğine eğer Windows kullanıyorsanız Shift tuşu ile macOS kullanıyorsanız Option tuşu ile tıklayın.

  4. Adım: İndirmiş olduğunuz IPSW dosyasını seçin ve iOS 12.4.1’in geri yüklenmesini bekleyin.
    Bu işlemleri yapmanız için iOS 12.4.1’in imzalarının kapatılmamış olması gerekiyor. İmzalama işlemini Apple’ın ne zaman kapatacağı bilinmiyor. Eğer iOS 12’ye dönmek istiyorsanız elinizi çabuk tutmanızda fayda var.

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Anahtar Kelimeler:
ios13 iOS 12

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